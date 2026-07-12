Esto no es una temporada turística

La frase «No sé qué hacer... esto no es una guerra» se atribuye a algún general desesperado por las cuestiones totalmente novedosas de organizar los combates de trincheras durante la Primera Guerra Mundial. Aunque seguramente nadie dijera estas palabras y la comparación sea muy inexacta, su sentimiento de desorientación se puede trasladar a la temporada turística de Ibiza de este año.

Así, una de las frases que más ha recogido Diario de Ibiza de boca de empleados y empresarios que atienden a los visitantes llegados de todas las partes del mundo es que estamos ante «un verano raro». Lo más interesante es que los periodistas de esta casa también citaron estas palabras en múltiples ocasiones el año pasado.

Muchas veces, los entrevistados se referían a que ven pasar hordas de gente ante sus negocios, pero que sus clientes cada vez dejan menos dinero en sus cajas registradoras. Sin embargo, los fríos datos que ofrece el Ibestat aseguran que, aunque la cantidad de turistas que acogió Ibiza solo creció un 0,87% entre 2024 y 2025, estos visitantes gastaron un 8,06% más en la isla entre estos dos años.

Entonces, ¿quién tiene razón? No escondo que para los que nos dedicamos a observar el mundo es más fácil y aporta más credibilidad dejarnos llevar por las estadísticas oficiales. A pesar de ello, quienes mejor conocen cualquier oficio son los que lo ejercen y no se pueden dejar de lado sus impresiones concretas aunque sean imposibles de generalizar.

Mi teoría es, justamente, que necesitamos una nueva teoría para leer los datos de tantos tipos diferentes que recibimos. De lo contrario, a la sensación casi omnipresente de que el turismo perjudica a la isla en ciertos apartados se le puede sumar la toma de decisiones públicas que empeoren la situación por estar fundamentadas en razones equivocadas.

Está más que claro que Ibiza ha cambiado su manera de pensar en el turismo y ha comenzado a ponerle ciertos límites en los últimos años, pero ¿puede estar cambiando el modo en el que la isla trabaja con este sector?n