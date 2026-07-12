Al llegar estas fechas, Sa Capelleta sale a la calle para celebrar a su patrón, San Cristóbal. Un santo que no solo da nombre al convento de las monges tancades, sino que también tenía que dar nombre a la parroquia que se construyó años después y que, dedicada a los Sagrados Corazones de Jesús y Maria, fue dedicada a la Santa Cruz. Sus orígenes fueron la capilla del colegio de Nuestra Señora de la Consolación. Mucho antes de la construcción de la parroquia, ya había libros parroquiales de los sacramentos que se administraban en la capilla del colegio que custodia la imagen del santo.

Un santo que va muy unido al agua. No es de extrañar, con el calor que hace. Por este motivo, una de las actividades que se realizan entorno a esta fiesta es la bendición de coches y de vehículos de transporte, ya que es el patrón de los conductores y de los transportistas. El lema de la campaña que se realiza cada año entorno a la festividad de San Cristóbal llevaba por lema, ‘sed prudentes y sencillos’. Un buen consejo para todos aquellos que, en el volante, y de manera muy especial en nuestras islas en los días de verano, necesitan ser prudentes y tener mucha paciencia.

Un santo que además se representa con el Niño Jesús en brazos, ayudándole a cruzar un río, para no morir ahogado. Bien podría ser este santo el patrón de tantas y tantas personas que mueren ahogadas en nuestros mares. De tantos y tantos que arriesgan sus vidas llegando a nuestras costas huyendo de una vida que no les deja vivir dignamente.

Un santo que nos recuerda una vez más la necesidad de unas políticas que no miren tan solo el beneficio económico, sino el bienestar de las personas a las que las guerras, el hambre y la pobreza obliga a salir de sus países. Necesitamos unas políticas que ayuden a estos hermanos nuestros a poder vivir dignamente en sus países de origen sin la necesidad de tener que abandonar sus hogares; no para venir a delinquir en nuestro país, como algunos nos quieren hacer creer; sino a encontrar la dignidad que les ha sido arrebatada.

Los números de Cáritas nos lo han recordado estos días al ser presentada su memoria. No podemos dejar de atender a todos los necesitados de nuestras islas, claro que no, pero esto no nos puede impedir ayudar a los que vienen de fuera. Hay recursos para todos si son bien administrados y sobre todo, si se invierten en ayudas en sus lugares de origen. La corrupción es una lacra en todas partes, pero esto no nos puede impedir hacer el bien.