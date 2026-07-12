La pobreza que crece en la Ibiza del éxito turístico

Ibiza no puede acostumbrarse a convivir con la pobreza como si fuera un daño colateral inevitable de su éxito económico. Una sociedad capaz de generar tanta riqueza, atraer millones de visitantes, sostener una de las actividades turísticas más potentes del Mediterráneo y alimentar un mercado inmobiliario desbocado no debería aceptar con resignación que aumenten la exclusión, la precariedad y las dificultades para acceder a un techo digno.

La memoria de Cáritas Diocesana de Ibiza y Formentera vuelve a colocar delante del espejo una realidad incómoda: la pobreza en la isla no es coyuntural, sino estructural. En 2025, la entidad atendió a 2.858 personas en acción social, un 5,2% más que el año anterior, y en el conjunto de sus programas se acercó a los 6.000 beneficiarios. El dato no habla solo de carencias económicas, sino de trayectorias vitales bloqueadas. Un 42% de las personas atendidas acudió por primera vez a Cáritas, mientras que un 18% ya había pasado por la organización antes de 2020. Es decir, entran nuevos perfiles vulnerables y otros no logran salir del circuito de la necesidad.

El diagnóstico es todavía más preocupante si se cruza con el informe Foessa: el 20,4% de la población de Ibiza se encuentra en situación de exclusión social, más de 30.000 personas, y hay otro 40% que está en riesgo alto de caer en la exclusión a poco que se le tuerzan las cosas, aumenten sus gastos o disminuyan sus ingresos. No es una minoría invisible ni un problema marginal. Es una parte sustancial de la sociedad insular viviendo con dificultades para sostener lo básico. Y entre los menores, el propio informe sitúa el riesgo de exclusión en el 28%, una cifra que debería bastar para elevar esta cuestión a prioridad política absoluta.

El gran motor de esta exclusión es la vivienda. La emergencia habitacional ha dejado de ser una expresión repetida en discursos institucionales para convertirse en la grieta principal de la cohesión social. Cuando un salario no permite pagar un alquiler, cuando una familia debe dedicar una parte insoportable de sus ingresos a una habitación, cuando trabajadores con empleo quedan fuera del mercado residencial, el problema ya no es solo social: es económico, democrático y moral. El Consejo Económico y Social (CES) ha advertido esta misma semana de que el acceso a la vivienda puede «tensionar» el crecimiento de Balears. El archipiélago tiene el suelo urbano más caro de España, con 401 euros por metro cuadrado, y un hogar balear necesitaría 61,4 años para comprar una vivienda destinando el 30% de su renta disponible.

La contradicción pitiusa

Ibiza y Formentera representan con especial crudeza esa contradicción. Las Pitiusas ralentizaron su crecimiento económico hasta el 2,9%, ligeramente por debajo de la media balear, pero siguen soportando una enorme presión turística: recibieron un 5,6% más de turistas, aunque las estancias bajaron un 7%. Más visitantes, menos noches, más presión sobre el territorio, sobre el agua, sobre los servicios y sobre una población residente que cada vez encuentra más difícil vivir donde trabaja.

El empleo tampoco basta. Ibiza genera puestos de trabajo, pero demasiadas veces temporales, precarios o insuficientes. Foessa ya ha advertido de que tener trabajo no asegura salir de la pobreza ni protege frente a la exclusión social en la isla. Esa es una de las mayores derrotas del modelo actual: convertir el empleo en una condición necesaria pero no suficiente para vivir con dignidad.

Por eso resulta inadmisible que una parte tan importante de la respuesta siga descansando sobre Cáritas o Cruz Roja, que además están infrafinanciadas y no reciben de las instituciones insulares los recursos económicos que precisarían para desarrollar esta tarea supletoria. Su labor es imprescindible, pero no puede ser la coartada de la administración. En 2025, Cáritas repartió 83.000 kilos de alimentos, atendió a 200 personas sin hogar y sirvió más de 30.000 menús y 20.000 desayunos. Es una red de humanidad, pero también el síntoma de una red pública insuficiente.

Las instituciones deben hacer más. Más vivienda pública en alquiler asequible, más protección frente a la exclusión residencial, más políticas laborales que combatan la precariedad real, más coordinación social y más ambición fiscal y presupuestaria. La pobreza no se combate solo con ayudas de emergencia, sino con estructura: vivienda, ingresos, servicios públicos y derechos garantizados.

Ibiza no puede seguir midiendo su éxito solo en turistas, gasto diario, ocupación hotelera o volumen de negocio. Una economía que brilla hacia fuera pero expulsa hacia abajo a una parte creciente de sus residentes falla en lo esencial. La riqueza de una isla no se demuestra por lo que factura, sino por la vida que permite a quienes la sostienen.