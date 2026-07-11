¿Qué hizo ayer la Selección?

Ayer cogí un vuelo justo a la hora del partido. Buena puntería la mía, ¿eh? Si España quedó eliminada, pegue un salto y pase directamente al penúltimo párrafo de este artículo. Si se clasificó para semifinales del Mundial, continúe leyendo.

Vaya, aquí sigue, uf, no sabe qué alegría me da, y qué respiro... ¡Así que allí vamos, de cabeza a por la segunda estrella! Si es que es lo normal. Con ese seleccionador que tenemos, de la bella tierra riojana, con esa fe que convierte en fuerza para sus pupilos. Con ese porterazo que ha roto el récord histórico de imbatilidad en toda la historia de los Mundiales. ¡Increíble! Esos centrales aguerridos, esos laterales que penetran como cuchillo en mantequilla, Porro y Cucurella, lo suyo es pura poesía. No pueden ser más adorables. Con ese capitán, qué autoridad la suya, ganador del Balón de Oro. En ataque con Lamine, el mejor jugador joven del mundo, la imagen misma de la España integrada. Y de ariete Oyarzabal, el goleador inesperado de gesto tranquilo y cabeza amueblada. Los suplentes también son de categoría, que no se me pase decirlo. Qué equipazo, de verdad. ¡Que pase el siguiente!

Vaya, así que nos hemos quedado fuera en cuartos de final. Pues sorpresa ninguna, para qué le voy a engañar. Salvo aquel fogonazo de 2010, esa ronda siempre ha sido nuestro apeadero habitual. Si es que a dónde vamos con un seleccionador riojano, seguro que empina el codo. Y encima, meapilas. Espero que hoy mismo lo echen a la puñetera calle. Con ese portero que a la primera que le han llegado con peligro, pum, gol. Con esa defensa de risa y esos laterales que tienen nombres de Mortadelo y Filemón. El brazalete para un tipo al que le tocó el Balón de Oro de rebote, no se lo dieron a Xavi ni Iniesta y a él le cayó el premio gordo, vaya potra. De Lamine mejor me guardo lo que pienso que me llevan preso. Y luego el delantero ese que no ha jugado la Champions en su vida. ¡Que se vayan todos a paseo, hasta los suplentes!

(Un penalti. Un penalti que entra o se va fuera por milímetros. Eso es todo. No hace falta más).