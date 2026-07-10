Viajar al pasado: la hemeroteca de Diario de Ibiza (IV)

Hoy, en el marco temático que inicié sobre la hemeroteca de Diario de Ibiza, concluyo la serie dedicada a los primeros coches en la isla. En mi anterior artículo respondí a la pregunta de cuándo documenta por primera vez nuestro periódico la presencia de uno de dichos vehículos en el territorio. Dije que fue el 7 de julio de 1913, fecha en la que se trajeron en barco desde Palma dos automóviles para que la infanta Isabel de Borbón y Borbón pudiera recorrer la isla en su visita oficial.

Habrá que esperar siete meses para volver a ver otro en Ibiza. Esta vez es el gobernador quien se trae un flamante coche desde Palma a principios de febrero de 1914. Montado en él, y en compañía del candidato conservador a diputado y de otros amigos políticos, recorre la isla en gira electoral. Por descontado que el conductor no es otro que su chófer contratado, de quien elogia su «pericia y serenidad»; una serenidad que le duraría bien poco si de sopetón se hubiera visto trasladado a las carreteras actuales de Ibiza en pleno verano. Los taxis de la isla, poco amigos de los límites de velocidad, le habrían hecho chillar de terror y soltar el volante, para mortal disgusto de todo el pelotón de caciques profesionales a bordo.

Diario de Ibiza celebra de esta manera que de nuevo sea visto un coche en la isla: «Volvemos a tener automóvil en Ibiza, pero tendremos el pesar de verlo embarcar de nuevo». A continuación señala la urgencia de completar la red de carreteras: «Es necesario que todos los ibicencos trabajemos sin descanso y con patriotismo, para lograr la carretera de circunvalación en proyecto, a fin de que enlacen entre sí las pequeñas vías que poseemos. Solo entonces tendremos la satisfacción de tener esos vehículos en Ibiza, pues sin largas carreteras no hay vida posible para ellos».

Este modo de hacer política desde un coche por parte del gobernador será, en adelante, una estampa habitual que se repetirá sucesivas veces en los años venideros: un elenco de candidatos yendo de pueblo en pueblo en sus niquelados automóviles, cosechando votos al son humeante de sus motores.

Hubo que esperar hasta la década de los años veinte para que comenzaran a verse circular coches de forma continua en Ibiza. Es entonces cuando un puñado de intrépidos ibicencos se aventuró a hacerse con uno comprándolo. Dado su elevado coste, no podía tratarse más que de personas acaudaladas, provenientes de las familias más hacendadas de Ibiza.

Al principio es solo un goteo, del que va dando cuenta el periódico. Sirva de ejemplo esta curiosa reseña, publicada el 31 de marzo de 1925, bajo el título de «Otro auto»: «El vapor correo llegado de Palma fue portador de un automóvil ‘Buick’ turismo, tipo 1925, modelo 25, vendido por el agente de dicha casa, nuestro amigo don Rafael Roselló, al rico propietario… nuestro querido amigo don Ignacio Riquer». Sucesivamente, este tipo de noticias va en aumento a medida que corren los años.

Por tanto, el paisaje se va salpicando poco a poco de esta clase de vehículos, que, por otra parte, dejaban de rodar aisladamente, pues empiezan a dejarse ver circulando juntos, ya en pequeños convoyes por la carretera −en excursiones en grupo o en campañas electorales− o bien en la festividad de San Cristóbal, en el paseo de Vara de Rey, donde se celebraba la «fiesta del automóvil». Allí concurría la mayoría de los autos de la isla, tal como publica Diario de Ibiza. Si en el San Cristóbal actual el santo tuviera que bendecir todos los coches de la isla, se lo tendrían que llevar en camilla.

A finales de los años veinte, el número de automóviles se había incrementado lo suficiente como para que se confeccionara un registro de los mismos. El 20 de agosto de 1929 nuestro periódico informa con precisión sobre ello: «Cada día va en aumento el número de autos en esta isla. Actualmente hay 75, entre autos y camionetas». La cifra nos parece irrisoria desde nuestra óptica, pero para los isleños de entonces era todo un hito.

Ante el creciente número de coches empiezan a abrirse en los años veinte los primeros talleres y garajes en la isla. Así lo cuenta nuestro rotativo: «Con gran actividad se está procediendo a la instalación de un taller mecánico a cargo del inteligente mecánico D. Vicente Cardona. Se notaba ya la falta de un establecimiento de esta clase, dado el incremento que toma la instalación de motores marinos y el número de autos…».

Por desgracia, el uso de los coches también conlleva su lado oscuro: la siniestralidad vial. Los primeros accidentes mortales en la isla llenan de luto las páginas del diario, como este, publicado el 30 de abril de 1923: «Ayer tarde fue cogido involuntariamente por un automóvil, junto a la casa denominada ‘Can Bellutera’, en la carretera de San José, el joven campesino Francisco Torres (Tapies), de 17 años de edad, que resultó muerto en el acto…». No digamos ya cuando las víctimas de un solo accidente son múltiples. El 15 de octubre de 1929 volcó una camioneta, resultando once heridos, tres de ellos gravísimos, que morirían al poco. Es de imaginar el impacto que debió de causar en la isla. Al día siguiente, la redacción entera del periódico se volcó en esta noticia.

Sí, en la década de los años veinte es cuando se consolida el automóvil en Ibiza y los trayectos pasan de horas −en los desplazamientos en carreta o en burro− a minutos. Asimismo, mejoran las carreteras. Pero también se empieza a tomar conciencia de que la muerte se ha subido a estos vehículos con el firme propósito de no apearse. Los periodistas de Diario de Ibiza aprenderían pronto a redactar ese género periodístico de sucesos que da cuenta de los accidentes automovilísticos.

(Continuará).

Andrés Ferrer Taberner es escritor