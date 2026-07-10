Reflexiones de una ‘hooligan’ ante el Mundial

Aficionados de la Selección Española durante el partido del Mundial de fútbol 2026 entre España y Portugal, a 6 de julio de 2026, en Madrid (España). El partido entre España y Portugal, que corresponde a los octavos de final del Mundial 2026, se disputa e / Europa Press

Muchísimos de mis amigos y amigas pasan del fútbol. En algunos casos, hasta lo odian. No me extraña que una época como el Mundial, el evento deportivo más masivo de todos, les saque de quicio o incluso les enfade. A mí también me molestan e irritan varias cosas. Me desagrada que el fútbol mueva tantísimo dinero. No me gusta que los hombres se pongan más violentos con sus parejas las noches que pierde su equipo. No me gusta que la gente se pegue en los bares. Tampoco que el fútbol sea tan distractor.

Aun así, me gusta este deporte. Muchísimas de mis conversaciones con mi hermano, una persona muy importante en mi vida, si no la más importante, son sobre fútbol. Estas últimas semanas, pasamos los días enviándonos tuits sobre el meme o chiste más gracioso del día en el mundo de la pelota. Ferran Torres siendo el mejor de «algunos tiempos», en vez de todos los tiempos. El vídeo de la niña marroquí que manda a pastar a Cristiano Ronaldo.

No todo es malo en este deporte. El fútbol tiene muchísima influencia, sobre todo entre niños y hombres jóvenes, y ha demostrado ser un arma de paz y de unión en el pasado. Algunos casos que me vienen a la mente son cuando Borja Iglesias se pintó las uñas como símbolo contra la homofobia y consiguió que gran parte de la afición hiciera lo mismo. Más impactante fue cuando Didier Drogba hizo un llamado a la paz y consiguió que se acabara parando la guerra civil en su país natal, Costa de Marfil. Incluso, me atrevo a decir, la influencia que pueda tener que Lamine Yamal, jovencísima promesa del Barça, ondeara la bandera palestina en la celebración por haber ganado la Liga.

En resumen, que el fútbol tenga efectos positivos o negativos depende, en gran parte, de los propios jugadores o de los clubes. Dicho esto, espero que España gane el Mundial, o, en caso de no poder, que sea Inglaterra, selección a la que me he aficionado recientemente, la que venza.