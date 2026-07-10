Cuando limitar resulta esencial 

Las Pitiusas se encuentran sumergidas en un modelo que, por desgracia, ha venido confundiendo libertad con desregulación, crecimiento con acumulación y éxito con saturación. La retórica empleada hasta ahora por algunos sectores de «motor económico» ha servido, principalmente, para posponer cualquier debate sobre límites, mientras la realidad material —vivienda inalcanzable, servicios públicos al borde del colapso y recursos naturales sobreexplotados— ha superado cualquier previsión, pero ahora se evidencia que el modelo que hemos normalizado no solo es ecológicamente insostenible, sino que socialmente se ha convertido en una problemática que es urgente resolver.

Vivimos en una isla que, tal como está diseñada en la actualidad, parece no estar planificada para la vida de su población, sino que desde hace tiempo el modelo económico en unión con las políticas públicas se ha enfocado para maximizar la capacidad de recibir flujos crecientes de visitantes, llegando incluso a comprometer su propia resiliencia. Esto supone un gran problema que es urgente resolver y que, por desgracia, vemos como la mayoría de gobernantes no han adoptado medidas eficaces para tal situación.

De la mitología del éxito a la negación del límite

Ibiza como isla ha sido expuesta como un laboratorio de estilos de vida y como escaparate global, pero nunca se ha abordado que se trata de un territorio finito con una capacidad de carga limitada. El discurso institucional impulsado desde hace décadas se estableció en torno a la línea de que la isla debe seguir creciendo porque «vivimos del turismo», y se hacía sin preguntarse hasta dónde. Por ello, se articularon y permitieron políticas que han servido para incentivar el turismo masivo y en especial vinculado a un alto poder adquisitivo, externalizando sus costes sobre residentes, trabajadores y ecosistemas.

Vidas en precario en una isla del lujo

La paradoja más evidente la presenciamos con la vivienda. Mientras la isla se promociona como destino de lujo, la mayoría de las personas trabajadoras que sostienen esa maquinaria turística se están viendo expulsadas del mercado residencial, una cuestión que resulta difícil de encajar. Hemos presenciado en medios de comunicación como trabajadores no tenían más opción que vivir en furgonetas o alojamientos precarios mientras los resorts de lujo prosperan llegando a trabajadores del sector público. Posteriormente las instituciones se apresuraron a legislar para prohibir las pernoctaciones en furgonetas o vehículos camperizados... Somos muchos los que llevamos años alertando de que esto no responde a ninguna «turismofobia», como algunos sectores y partidos políticos mencionan para intentar desvalorar los datos que sustentan este argumento que no es otro que una estructura económica que hace inviable vivir en las islas con este modelo.

No obstante, hay que destacar que también se han producido movimientos políticos y regulatorios para hacer frente a esta problemática o mitigar sus consecuencias. Se aprobó un decreto de contención turística que prohíbe nuevas plazas en edificios plurifamiliares, se incrementó el régimen sancionador al alquiler ilegal y se otorga a los consells insulares la potestad de declarar zonas saturadas. En Ibiza, las plazas turísticas permanecen congeladas y los datos más recientes del INE confirman que estas medidas empiezan a surtir cierto efecto: las viviendas de uso turístico ilegal en la isla disminuyeron en comparación con datos de 2024. Estas cifras demuestran que la regulación puede funcionar cuando existe voluntad política. Pero, como advierten algunos sectores, seguimos operando dentro del mismo paradigma: se gestiona mejor el exceso, no se lo cuestiona de raíz.

El territorio como recurso y el agua como síntoma

El territorio se ha venido tratando como recurso infinitamente disponible con más carreteras saturadas, un incremento en la urbanización orientada a usos turísticos y a ello debemos sumar más presión sobre nuestras costas y litoral. La finitud aparece de forma brutal en indicadores concretos: la crisis de vivienda, la congestión viaria y la presión sobre los recursos hídricos denunciada reiteradamente por las plataformas civiles de la isla. Reconvertir viviendas turísticas en residenciales, fijar aforos ambientales vinculantes y restringir de forma efectiva la motorización son decisiones que ya se han empezado a tomar, pero que no pueden aplicarse a medias y que, incluso, parecen insuficientes. La crítica al modelo implantado exige asumir que los límites no son una anomalía, sino que se presentan como una condición de posibilidad de cualquier proyecto de isla habitable y sostenible.

Las movilizaciones sociales que hemos presenciado durante los últimos años de diferentes sectores que recorren las calles de Ibiza no son la expresión de un rechazo abstracto al turismo. Se trata de un órdago directo al modelo que ha convertido la isla en un espacio sin límites donde parece que todo se supedita al negocio de la temporada. Aceptar ese órdago implicaría reconocer que la sostenibilidad no puede reducirse a marketing ni a ajustes marginales sin apenas eficacia alguna, sino que requiere una redistribución radical de costes y beneficios, lo que supone innecesariamente cambiar el modelo que hemos normalizado. Las islas están en un punto de inflexión: o se asume el límite como horizonte jurídico y político, o seguirán avanzando por una senda donde el éxito turístico se mide en cifras récord sobre un paisaje social y natural cada vez más devastado y con un incremento en la desigualdad social como nunca antes se ha visto.

Esteban Morelle-Hungría, director del Aula IbizaPreservation de Criminalidad Azul y del Laboratorio de Gobernanza Azul de la Universitat Jaume I