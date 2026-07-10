Aparcamientos en las playas y demás incordios

Los únicos que parecen entender que el turismo es una industria –por cierto, la única que tenemos– son los empresarios de hostelería, restauración, comercio, etc. En ello les va este estupendo negocio del ocio. Pero, por lo que se ve, las administraciones no están en ello. Dejan todo en manos de los particulares, limpieza de las playas, cupos de ocupación, servicios públicos, transporte, aparcamientos, etc. Con el resultado que vemos todos los años, aglomeraciones y caos. Colapso. Vivo en Barcelona y conozco relativamente bien las playas de nuestro litoral, no sólo en el área del Barcelonés, sino en la Costa Brava y tarraconense. Lo más frecuente es que, en horas prematinales, se rastrillen con máquinas las arenas para oxigenarlas, se vacían las papeleras –que son muchas y no de juguete como algunas nuestras, cuando las hay-, se indican límites de ocupación y se cuidan de manera muy especial los estacionamientos.

En Ibiza, en cambio, que debería ser un paradigma de buen hacer, resulta todo lo contrario. Estábamos ya con el verano encima y todavía había ayuntamientos –caso de Sant Josep de sa Talaia– que seguían negociando con algunas propiedades de terrenos la posibilidad de abrir aparcamientos en las playas, Cala d’Hort, etc. ¿Cómo es posible que las administraciones no vean que estas previsiones hay que hacerlas durante el invierno y que a estas alturas todo debe estar a punto de revista? El atractivo de la isla hace que el personal se resigne, se cabree, pero siga viniendo. De momento. La cuestión es hasta cuándo nos acompañará la suerte. Otros destinos turísticos, además de atractivo, ofrecen comodidad y lo cierto es que el turista, en muchos casos, está ya cansado de pelearse por un aparcamiento, por colocar una toalla en la playa y, en fin, de que le tomen el pelo. Para eso tenemos las peluquerías. A mí desde luego, que no me esperen en Ibiza en los julios y agostos. ¡Que disfruten del caos!