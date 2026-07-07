Un país y un mundo partidos en dos

Igual que muchos medios de comunicación publican junto a la fecha «el santo del día», va a ponerse de moda escribir, además, «el imputado del día». «El Partido Socialista ya lleva 123», celebra Núñez Feijóo, «y tiene más imputados que diputados». Frase redonda. Los socialistas se aferran a que hasta hoy el Partido Popular es la única formación política condenada en España por corrupción; que, además, sigue en una sede central construida con dinero negro y que gana en número de imputados y, sobre todo, de condenados. Añade Feijóo que entre los imputados figuran un par de «números dos» del PSOE, Ábalos y Cerdán. Rock duro. Y que esta semana se han sumado Belén Gualda, presidenta de las empresas estatales (SEPI), y Mercedes González, directora general de la Guardia Civil. Caza mayor. Los socialistas recuerdan los ministros de Aznar condenados y encarcelados –Zaplana, Rato y Matas– además de la petición fiscal de 15 años a Jorge Fernández Díaz, nombrado por Rajoy, por organizar la «policía patriótica». Entretanto, Aznar ni se inmuta y da lecciones de moralidad; como a su nivel las daba Zapatero hasta hace poco. Feijóo ve «muerto» al PSOE y el ministro Oscar Puente pronostica con crudeza: «Si no entregamos el Gobierno al amigo del narco [va por Feijóo] y al vago de disenso [Abascal], va a acabar imputado hasta el bedel de la Moncloa».

Antes había crónica política y crónica judicial. Hoy parece que la información política la escriben los jueces, mientras que los políticos tratan de redactar los autos judiciales. Y el tercer poder, el legislativo, queda como el histórico Circo Price de Madrid donde se celebraban veladas de boxeo y lucha libre. No nos merecemos unos dirigentes así. De modo que lo mejor es seguir trabajando como si nada pasara. Aunque pasará. En algún momento, confía el PP, Sánchez cederá y convocará elecciones. O simplemente será que ha llegado 2027.

Las elecciones en Perú y en Colombia han dado la victoria a los más trumpistas por escasos miles de votos. Países partidos por la mitad. Es la tónica general. «Será así mientras Trump esté en la Casa Blanca», asegura una solvente periodista colombiana que ahora trabaja en Estados Unidos y mejor no citarla. «Aquello –narra– es lo más parecido a los Estados (des) Unidos de América». Puestos a privatizar, el presidente ha «secuestrado» el 4 de julio, fiesta de los 250 años de la firma de la Declaración de Independencia en Filadelfia. El Congreso, en un informe, avisa de que Trump se está enriqueciendo con la fiesta. No hay pudor, ni límite. Según otras informaciones, su fortuna ha crecido en unos 1.400 millones de dólares desde su vuelta al poder. Con operaciones en marcha en varios países. Con las calles de Tirana encendidas por el rechazo de la juventud albanesa al mega proyecto de su yerno, Jared Kushner, de construir un gran complejo en un parque natural. Con las guerras activas de Ucrania y Gaza, que prometió parar en una semana.

Entretanto, demasiado calor y fútbol. En torno a mil muertos en junio por las altas temperaturas en Francia, en España y Bélgica. En Venezuela crece cada hora el número de víctimas por el terremoto. Solo el rugido de los millones de estadios –cada televisor familiar es un clamor– apaga los gritos de dolor por la tragedia. El fútbol se erige de nuevo como sedante y como balón de oxígeno para gobernantes asfixiados.