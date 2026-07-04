Sacarse el carnet de conducir en Ibiza

He aprobado el examen teórico del carnet de conducir. El verdadero inicio de un proceso del que llevo 10 años renegando. Me será muy útil: podré ir a cualquier cala en cualquier momento, visitar a amigos en ses Païsses y volver a la hora que me dé la gana, podría hasta dejar de cargar la compra con el carrito. Pero la realidad es que me da miedo conducir en Ibiza y esa es la razón principal por la que me he negado durante años a hacerme con esta súper útil habilidad.

Cada año hay varios accidentes. Un coche que intenta adelantar y provoca un choque frontal. Otro motorista que muere en una carretera ibicenca. Nada nuevo. Drogados, borrachos, corredores, personas sin consciencia, ni nacionalidad concreta. Las calles ibicencas no discriminan: matan tanto extranjeros como locales. Espero que aquellos que usen la carretera como les da la gana, con prisas, ganas de bronca, de matar, sientan remordimientos por las vidas inocentes perdidas, los que sí que conducían como te enseñan en la teoría.

Además de lo peligroso que es conducir (es, genuinamente, una de las cosas más peligrosas que hace una persona prácticamente a diario), me irrita que haya tanto coche y tantos conductores en la isla. Otra de las razones por las que me resistía a hacerme con el carnet. Coches por todos lados, gente que va sola en coches gigantescos... Y solo de oír a los conductores quejarse de la falta de aparcamiento, casi mejor que siga usando el transporte público.

En defensa de los autobuses, como no suelen protagonizar accidentes, probablemente los siga usando, al menos para los habituales trayectos a Vila, la zona mejor conectada de la isla con muchísima diferencia. Son gratuitos, seguros, mejores para el medioambiente y puedo escuchar música con cascos. Por inconvenientes que puedan ser, no todo es malo.

Ahora a esperar a poder empezar las clases prácticas a finales de septiembre. Espero que la temporada estival no aumente mi temor a encontrarme tras un volante.