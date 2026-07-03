Las imágenes del acto realizado en Ibiza en memoria de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura / J.A. Riera

Hay hechos tan graves que conviene silenciar, o así lo creemos. Ocurren en las familias, en los países, en las comunidades.

Así se actuó con nuestra Guerra Civil que desembocó en una dictadura que duró 36 años. En el tránsito de la dictadura a la democracia se actuó con miedo, con prudencia, con disfraces. La peluca de Santiago Carrillo es todo un símbolo de la Transición: se iba de puntillas para no despertar al monstruo, que, pese a todas las cautelas, rugió el 23 de febrero de 1981 con un golpe de Estado que pretendía hacer retroceder al país. No prosperó y seguimos adelante con una democracia todavía salpicada de restos del franquismo.

En 2024 supe del estreno de la obra de teatro 1936, dirigida por Andrés Lima, y de su enorme éxito de crítica y público. No conseguí entradas, así que leí La guerra civil española, de Paul Preston, asesor histórico de la obra. Lo recomiendo. Tiempo después descubrí que podía verse en RTVE Play. Dura tres horas y media y es un deleite absoluto; comprobé que todos los premios y elogios recibidos son bien merecidos.

Esta obra llegó cuando cabía pensar que el tiempo habría empezado a cerrar aquella herida.

Poco después leí Ibiza 1936, la reconquista republicana y la masacre del castillo, de J. Luis Mir, sobre el episodio pitiuso de la Guerra Civil. Está muy bien escrito, aporta una documentación minuciosa y reúne fotografías inéditas.

Hoy en día, ¡qué lejos queda aquella mesura, tantas veces elogiada, de nuestra Transición! Es cierto que el miedo guió muchos de los pasos de sus protagonistas; sin embargo, también es cierto que el miedo, en ocasiones, impone prudencia. El exceso de olvido —o quizá, más bien, de ignorancia— que hoy contemplamos roza la temeridad y la irresponsabilidad, especialmente por el ejemplo que se ofrece a los jóvenes, depositarios del futuro.

Quizá por eso han empezado a aparecer obras que vuelven sobre esos episodios silenciados. En septiembre, siguiendo esa misma línea, se estrenará La bola negra, de Javier Calvo y Javier Ambrosi, los Javis, inspirada en la obra inacabada de Federico García Lorca del mismo título. La película recrea las historias de tres homosexuales en distintas épocas y ha obtenido el premio a la Mejor Dirección en el último Festival de Cannes. Para irnos preparando, recomiendo la magnífica biografía de Lorca escrita por Ian Gibson.

Añado a estas recomendaciones sobre nuestra historia secreta, 14 de abril, de Paco Cerdà, donde se narra cómo vivieron íntimamente la proclamación de la II República personajes célebres y anónimos: el rey, la reina, los infantes, Josep Pla, Franco, Carrillo, los presos, las presas o aquel que pasaba por allí y el azar quiso que una bala le robara la vida.

Y termino con Homenaje a Cataluña, de George Orwell. Su autor, un joven inglés culto e idealista, se alistó en el bando republicano movido únicamente por sus convicciones. Lo más interesante del libro sigue siendo su mirada sobre España y los españoles. Una mirada ajena que, casi un siglo después, todavía nos ayuda a conocernos y comprendernos mejor.