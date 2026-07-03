Opinión
Julio, sandías e higos
Ahora el payés es empresario, dueño de una tienda o taxista
Se acabarán los julios que en la primera quincena nos ofrecían primaverales entradas en pleno estiaje, ingrávidos amaneceres, crepúsculos apacibles y líricos, días en los que era una delicia navegar en un mal encalmado de rutilantes azules. ¡Se acabó! Lo que tenemos ahora es un horno en el que nos cocemos con temperaturas de verdadero sofoco. El único consuelo para el payés es que ya no tiene que rastrillar con los mulos y el carretó de batre, ni aventar con las horcas en las eras, ni cribar en los cedazos el grano que se ensacaba para llevarlo a los molinos. Ahora el payés es empresario, dueño de una tienda o taxista. Y tiene a tope el aire acondicionado. No hay mal que por bien no venga. No sé si alguien recoge todavía ciruelas, manzanas, judías, tomates, espinacas y berenjenas. Lo que sí tenemos todavía son melones y sandías homéricas rayadas, azules y blancas, monumentales, que crujen al hincarles el cuchillo y abrirlas.
Y lo que también tenemos son unos higos jugosos, dulces, incomparables. “Això es mel”, dice un amigo. Ses figues flors que están en sazón y que antes –ahora no sé- recogían prematinales, antes de que levantara el día, cuidadosamente, las mujeres en pequeños cestos. Y luego están ses figues negres, carnosas, grandes y extraordinariamente melosas; y por San Martiriano, Santa Monengunda, Santa Primitiva y San Pantaleón, ses rojals, menudas pero igualmente ambrosianas. Los romanos, tiempo ha, ya se hicieron lenguas de la bondad de las tierras pitiusas para las higueras, sin parangón en el Mediterráneo, no sólo por la exquisitez de sus frutos que reclamaban con avidez desde la misma Roma, sino por su prodigalidad y desmesura que, desde antiguo, obligaba a los payeses a secarlos al sol, abiertos en dos mitades sobre cañizos y espolvoreados con la flor del tomillo para conseguir los higos secos, las fabulosas xereques. El milagro que el sol conseguía en sólo unos días no puede explicarse a quien no haya comido los seculares higos secos con almendras o con pan y queso. Los payeses las conservaban durante mucho tiempo en alfabies entre capas de aromática frígola, funoll y fulles de garrover.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un trabajador en estado crítico y otro herido leve por la explosión de un tanque de gas en Ibiza
- Macrofiesta ilegal en Ibiza: drogas, problemas de tráfico y cientos de asistentes en una finca de Santa Gertrudis
- Horas de angustia para una madre en Ibiza: denuncia la desaparición de su hija y la Guardia Civil la localiza bajando de un ferry en Palma
- Un nuevo paseo para la puesta de sol más famosa de Ibiza
- Una testigo del accidente en la rotonda de es Botafoc de Ibiza: 'Pasó a dos metros de mí, iba como a 150 kilómetros por hora y voló hasta el banco
- Viajar entre islas desde 9,5 euros: la nueva oferta en avión para residentes de Ibiza
- Un trabajador de mantenimiento de las ambulancias de Ibiza, en estado grave tras sufrir un golpe de calor
- Homenaje al ceramista de Ibiza Antoni Ribas Costa: «‘Toniet’ nos ha enseñado a trabajar desde el corazón y la humildad»