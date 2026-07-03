Bienvenido a Ibiza: prohibido parar

Verano. Calor. Sudor. Olor. Mal olor. Y basura. ¡Aún más basura! Guiris. ¡Cómo son los guiris! Quemaduras. Torsos sin armaduras. Desnudos. Tatuajes. No hay triaje. Vienen todos. De aquí. De allá. Helado de maracuyá. Una paella. Otra pa mí. Comiendo con arena en los pies. Con miedo en el bolsillo. Con sed en el gaznate. Niño ponte crema. Altavoces. Por todas partes. Repitiendo los mismos sonidos. Latidos. Vahídos. Me faltan fuerzas. Pero habría que ir. Y decir. Y maldecir. Ponte auriculares. Da igual. Que se joda todo el mundo. Yo soy el mundo. No hay otro mundo que yo. Mí, me, conmigo. Y tiro al yate si me aburro. Menudo burro.

Navegar. Surcar. Mareo con las olas. Al menos aquí no hay colas. Mira un delfín. Tú sí que no tienes fin. No sueltes el móvil. Retransmitiendo la vida. Poniendo filtros en cada movida. Qué bien me lo paso, más vale que te enteres. En alta mar, una careta. Si no fardo, el corazón me peta. Viene la foto, mete tripa. Mira cómo está esa tipa. Silicona. Tan falsa como su corona. Da igual. Dinero llama a dinero. Money, money. Saca otro fajo. Abre otra botella. No puedo evitarlo, soy una estrella. Que siempre destella. A la que nadie hace mella. Acércate, mi doncella. Todo es posible en Ibiza. Analiza: aquí nadie suaviza. Ni mucho menos, aterriza.

Y esta noche discoteca. No mires los precios. Gasta. Consume. Baila. Más. Más. Más. Y cuando salga el sol, rumbo a otra fiesta en una villa. Pilla que te pilla. Fluyendo como mantequilla. Ya habrá tiempo de asomarse a la orilla. Aguanta. Nunca volverás a vivir algo así. Esto es exclusivo. Guárdalo en tu archivo. No lo olvides: aquí siempre es festivo. Y si alguna vez dudas, si en algún momento te sientes triste, chupa gas de la risa. Ja, ja, ja. Mira era cornisa. ¿A que no hay huevos? Ahí abajo está la piscina, vamos que tú puedes. Coge aire. Mira al cielo. Solo se vive una vez. Carpe diem. Vuela. Qué importa cualquier secuela. Que la luna haga relucir hasta la última lentejuela. Con los ojos cerrados. Siempre ciego. Eres puro fuego. Qué más da si te falta riego. Prohibido parar.