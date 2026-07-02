El barrio de Cas Serres exige solución a su problema de transporte público ¡ya!

Los autobuses de Alsa durante la presentación en el recinto ferial de Ibiza. / Vicent Mari

Hace casi tres meses que se implantó, lo que según los responsables del Consell Insular, iba a ser la «maravillosa» y «eficiente» nueva contrata del servicio público de autobuses. Después de casi 7 años de espera, se podría suponer que todo había sido estudiado a fondo y consensuado antes de su puesta en marcha, pero resultó que no era así.

Primero fue el caos por la falta de información sobre los cambios sin previo aviso, y después la sorpresa e indignación de muchos ciudadanos al constatar que lejos de mejorar los servicios que tenían en sus barrios, ahora algunos quedaban mucho más aislados y en peores condiciones que antes del 1 de abril.

Uno de los barrios más negativamente afectados ha sido el de Cas Serres.

En el barrio tenemos dos residencias de mayores, dos colegios, una guardería y un edificio de 112 viviendas, donde residimos unos 400 vecinos, de los cuales un porcentaje de aproximadamente el 20% son mayores de 70 años, sin vehículo propio y muchos sin medios económicos para poder moverse en taxi.

Con el antiguo servicio, teníamos tres autobuses que comunicaban el barrio, dos de ellos eran líneas circulares ( 45A y 45B ) , con vehículos pequeños, que daban accesibilidad a diferentes estructuras básicas, como centros educativos, centros de salud, Hospital Can Misses, supermercados, zonas deportivas, residenciales (como Casas Baratas o Dalt Vila ) así como a otros servicios públicos fundamentales para la vida diaria de los usuarios, y un autobús grande que en verano suele ir completo, que llega hasta Playa d’en Bossa.

Con el nuevo servicio, esto se ha reducido a un autobús grande que va siempre casi vacío (1–3 usuarios). Además de no ser circular, tiene un itinerario que no resuelve las necesidades del barrio. Y otro autobús grande con destino Playa d’en Bossa, que generalmente va atestado de turistas.

Esta situación está obligando a muchos usuarios, especialmente personas mayores o con movilidad reducida, a realizar trayectos mucho más largos para acceder a las paradas, y transbordos, antes innecesarios, que dificultan su día a día, con lo que se ha generado una situación de desigualdad en el acceso a diferentes servicios públicos.

Viendo toda este sinsentido ocasionado por la falta de previsión y estudio por parte del Consell Insular, iniciamos una recogida de firmas en el barrio, y el seis de mayo presentamos un escrito en el Registro de entrada del Consell, acompañado de 330 firmas, explicando la negativa situación creada y solicitando algo muy simple: volver a la situación anterior al 1 de abril, y si en algún momento había que modificar algo, que se hiciera con el consenso de los vecinos afectados.

En el último pleno del Consell, y respondiendo a una pregunta de la oposición sobre este tema, la respuesta del equipo de gobierno ha sido decir que está a la espera de que el Ayuntamiento dé luz verde a retirar dos plazas de parking en la calle perpendicular a Josep Tur i Llaneras para que el autobús pueda girar a la derecha más fácilmente (esto no es para que tarde más de un mes en solucionarse) y que, además, están estudiando posibles alternativas de itinerarios.

Desde Cas Serres, queremos decirle al Consell que hemos sido muy concisos en nuestras peticiones, tenemos claro lo que necesitamos, es lo que se ha solicitado, y es lo que queremos. No entendemos por qué se ha cambiado algo que ha funcionado correctamente durante años.

¡Basta ya de inacción y excusas! Nosotros también pagamos impuestos y exigimos un servicio de transporte público útil, eficiente y de calidad.

Seguimos esperando la solución, que está en sus manos dar.

(*) En representación de los vecinos de Cas Serres.

Gloria Corral Joven es vecina del barrio hace más de 25 años