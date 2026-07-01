Venezuela, el país desgarrado

Difícil imaginar el horror que late bajo cada edificio derrumbado. Familias desaparecidas, barrios enteros convertidos en montañas de piedras y hierros, casas que desprendían vida y se han convertido en tumbas, paisajes de futuro que han quedado fijados en un presente mortífero. Y en medio de la tragedia, el desespero de manos que sacan piedras, palas que intentan levantar bloques de hormigón, personas de todas partes buscando por cada grieta donde pueda haber una brizna de esperanza. De repente, una mujer que levanta una mano y todos gritan, corren, buscan, la pueden sacar, respiran, aplauden... Y más allá, un bebé de pocas horas que ha sobrevivido, cubierto entre escombros. La cámara lo enfoca, los ojitos que miran por todas partes, la cabecita llena de tierra, los pies que sobresalen de la pequeña tela que lo cubre, la extrema fragilidad indomable... Cada persona rescatada, un milagro, una conquista, un mundo entero que se abre por encima las zarpas de la muerte.

La tragedia de Venezuela es inmensa, con un número estremecedor de víctimas, que ha dejado desgarrada la vida de un país que afanaba en avanzar, después de tanta desesperación acumulada. Pero, en la muerte masiva, se añade la enorme precariedad con la que los venezolanos combaten la tragedia, desamparados por un régimen depredador y destructivo que durante décadas ha robado y ha sangrado sus recursos, mientras abandonaba a los ciudadanos a su desdicha. Ni estructuras sostenibles, ni recursos públicos, ni maquinaria, ni servicios de emergencia capaces, ni coordinación eficaz, nada de lo que ahora sería urgente y necesario ha existido en esta Venezuela gobernada por tiranos, ladrones y sátrapas. Un país tan rico, con tantos recursos, y aun así expoliado hasta la médula. Y mientras los venezolanos intentan coordinarse para rescatar personas, sacar cadáveres, improvisar refugios, conseguir medicamentos, encontrar alimentos, el Estado muestra su vacuidad criminal.

En este sentido, el llamamiento de Nicolás Maduro desde la prisión reclamando “la unión nacional, la serenidad y el amor”, es la mueca tétrica de un tipo sin alma: él, el responsable de la pobreza, el exilio y la desesperanza de su gente: él, el que hablaba del pueblo mientras destruía sus recursos; él, el que convirtió un gran país en un escenario de desesperación; él, el dictador, el represor, el expoliador, ¡cómo puede osar abrir la boca, si no es para pedir perdón! Suplica unión quien expulsó a millones de ciudadanos. Pide serenidad él, que violentó la vida de su país. Pide amor, quien permitía la represión, la amenaza, la prisión y la muerte de su gente. ¡Cinismo criminal, si bien nada extraño en boca de alguien que ha hecho tanto daño a su pueblo!

No hace falta decir que ahora solo hay una prioridad: salvar las vidas que milagrosamente todavía podrían ser salvadas, y empezar a organizar la vida de los miles de supervivientes que lo han perdido todo. Pero, ¿quién lo hará? ¿Este simulacro de gobierno, encabezado por la criada de Maduro, que intenta sobrevivir aprovechándose de la estrategia de Trump? La pregunta es insultantemente retórica, porque es evidente que el Gobierno de Delcy es tan inútil como el de Maduro, solo que ahora ha rebajado la represión. La cuestión es esta: Venezuela está totalmente desquiciada, sin ninguna institución sólida que pueda sostenerla, y lejos de poder cambiar el paradigma que la gobierna. Por eso la desolación es doble, por el presente trágico, y por la lejanía de un futuro mejor.

Y aun así, el futuro tendría que acelerarse, porque si bien era comprensible la estrategia de Trump (y Rubio) de hacer caer al régimen bolivariano por fases, para no caer en el error que los norteamericanos cometieron en Irak, mantenerlo demasiado tiempo corre el riesgo de enquistarlo. El chavismo tiene que caer definitivamente y si había alguna duda para retrasar su fin es un hecho que, después de la desolación de los venezolanos, totalmente abandonados ante la tragedia, no queda tiempo que perder. Venezuela se tiene que reconstruir desde los cimientos, y no me refiero a la reconstrucción física, después del terremoto, que se da por sentado. Se tiene que reconstruir políticamente y social, y esto pasa insoslayablemente por abrir las puertas a la democracia, y acabar con los treinta años de locura bolivariana. La tragedia no da motivos para retrasarlo. Al contrario, los multiplica.