Opinión
Tribunals d’oposicions «invalidants»
Aquestes setmanes s’ha tingut ressò dels desastrosos resultats de les oposicions de secundària a les Balears, a on moltes de les places que s’oferien no s’han cobert. En el cas de l’especialitat de Geografia i història a Eivissa, només ha aprovat una persona per a les nou places que s’oferien. Érem 16 persones que ens vam presentar. Alguns de nosaltres ja havíem aprovat sense plaça a la darrera convocatòria fent el mateix tema. Som persones preparades, amb experiència donant classe, fins i tot a la universitat, que portàvem mesos, i alguns inclús anys, preparant aquest procés. Com ja sabeu, a la primera part s’extreuen quatre temes de forma aleatòria d’entre 72 possibles i tens tres hores per desenvolupar-ne un. Cal dir que no hi ha cap temari oficial sobre els temes ni un guió amb els apartats que ha d’incloure i, evidentment, tampoc saps el que el tribunal t’exigirà. L’examen pràctic, que vam fer l’endemà, consisteix a fer tres comentaris: un text històric, un de geografia i el comentari d’una obra d’art. S’han de triar entre dues opcions possibles i, en aquest cas, tens quatre hores per a desenvolupar-los. Per sorpresa de tots i després de molt de temps esperant saber si havíem passat a la següent fase, els resultats van ser catastròfics, amb la majoria de notes entre l’un i el dos. Evidentment, la majoria vam presentar una reclamació formal, sol·licitant una segona correcció dels exàmens. Una tarda ens van anar convocant a tots per donar resposta a aquestes reclamacions. Però, per a la nostra sorpresa, quan ens vam reunir amb el tribunal, l’únic que van fer va ser reafirmar la seva postura: van mantenir la nota i les explicacions que ens van donar van ser insuficients, sense cap tipus de fonament ni concordança amb la suposada rúbrica que havien adjuntat a la resposta de la reclamació, generant-nos una enorme sensació d’incredulitat i frustració. Una de les expressions que més se’ns va repetir durant aquestes reunions va ser que els nostres exàmens contenien errors «invalidants». Aquest concepte, però, no venia acompanyat d’una explicació clara, objectiva ni coherent que permetés entendre perquè aquests suposats errors justificaven qualificacions tan baixes. Aquesta situació es veu agreujada per la sensació de desprotecció i vulnerabilitat que genera un procés en què els membres dels tribunals poden actuar amb una total impunitat, sense que aparentment hi hagi mecanismes efectius de control o revisió. A més, sembla que ni des de la Inspecció Educativa ni des dels sindicats hi ha una voluntat real de revisar un sistema que, des del nostre punt de vista, resulta profundament injust. Consideram que aquest fet és encara més greu si tenim en compte la manca de professorat que hi ha a Eivissa. El curs que ve, aquestes places que no s’han cobert tornaran a estar ocupades pels mateixos professors que el sistema considera prou competents per fer classe cada dia, però no per superar unes oposicions perquè, segons el tribunal, han comès errors «invalidants».
I el més trist de tot és que ningú sembla mirar pels alumnes. Perquè si realment els poséssim al centre del sistema, probablement ens plantejaríem si un model que deixa desertes la majoria de places és, de veritat, el millor per garantir una educació pública de qualitat.
(*)Guiem Anglada Pons en representació dels membres que ens vam presentar a les oposicions de Geografia i Història d’Eivissa.n
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