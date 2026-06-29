Lagartijas azules y bocatas de tortilla

La primera vez que pisé Formentera fui con un grupo de amigos. Alquilamos unos mobiolos en la Savina y recorrimos la isla entre titubeantes y emocionados. Digo titubeantes porque en una de aquellas excursiones a lo ‘Verano azul’ acabé integrándome con la motillo en un matorral. Una forma directa, aunque poco elegante, de entrar en contacto con la naturaleza.

Guardo grandes recuerdos de aquellos días y de viajes posteriores. Muchos siguen en fotos de 10x15 que ya van perdiendo el color. Eran tiempos en los que había que escoger bien el momento de disparar, para no cepillarse el carrete de 24 en una hora.

Uno de esos recuerdos que resisten es el de la playa de ses Illetes medio vacía, comiendo un bocata de tortilla a la sombra de las sabinas mientras las lagartijas azules de Formentera se te subían por encima para que no se desperdiciara ni una miga con aroma a tomate y aceite. Sin miedo, sin pedir permiso, como si aquel pacto llevara siglos firmado.

Hoy cada vez es más difícil ver una sargantana. Y ya ni te cuento que te recorra la espalda haciéndote cosquillas mientras sesteas, una de esas pequeñas incomodidades que solo con el tiempo descubres que eran felicidad.

Según algunos estudios, las sargantanes pitiüses estarán prácticamente extinguidas en solo cuatro años si la plaga de serpientes que sufren las islas continúa al ritmo actual. Apenas queda tiempo para reaccionar, pese a que la movilización ciudadana ha ido, una vez más, bastante por delante del interés y la voluntad de las administraciones.

Puede que no se haya entendido que con las lagartijas no solo perderemos biodiversidad. Perderemos también un referente, un símbolo cultural y emocional, una parte esencial de nuestra forma de recordar las islas. Hay que hacer todo lo posible para que no desaparezca una pieza fundamental de nuestra historia. Porque cuando una sargantana deja de cruzarse en el camino, no solo se apaga una especie, también se borra un poco la isla que fuimos. Y nos obliga a preguntarnos de nuevo qué clase de mundo estamos dejando.