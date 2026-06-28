El orgullo de seguir avanzando

El Orgullo es una celebración de la libertad. La libertad de ser uno mismo, de vivir sin esconderse y de amar sin miedo. La libertad que no pertenece a unos pocos, sino que forma parte de los derechos fundamentales que debemos defender y proteger entre todos, porque una sociedad verdaderamente libre es aquella en la que todas las personas pueden desarrollar su proyecto de vida con los mismos derechos, las mismas oportunidades y la misma dignidad.

Hoy, Día Internacional del Orgullo LGTBI, celebramos los avances alcanzados y recordamos la importancia de seguir construyendo una sociedad cada vez más libre, más respetuosa y más inclusiva.

Las Illes Balears siempre han sido una tierra abierta y acogedora, donde convivimos personas con trayectorias, culturas y formas de vivir muy diferentes. Esa diversidad forma parte de nuestra identidad y constituye una de nuestras mayores fortalezas. Precisamente por ello, garantizar que nadie sea discriminado por ser quien es o por amar a quien ame, preservando esa convivencia, constituye una responsabilidad compartida de toda nuestra sociedad.

El camino recorrido durante las últimas décadas ha permitido garantizar derechos y derribar muchas barreras que parecían insalvables. Son avances que han mejorado la vida de muchas personas y han contribuido a construir una sociedad más justa. Pero sería un error pensar que ese camino está definitivamente recorrido. Las agresiones y los delitos de odio que siguen produciéndose nos recuerdan que aún existen prejuicios que debemos seguir combatiendo.

La respuesta no puede limitarse únicamente a condenar estos hechos cuando ocurren. También debemos prevenirlos. Educar en el respeto y la no violencia, fomentar el conocimiento mutuo y promover una cultura basada en la convivencia son herramientas imprescindibles para que las nuevas generaciones crezcan respetando la diversidad.

Las instituciones tenemos una responsabilidad que va mucho más allá de los discursos o las declaraciones. Nuestro deber es garantizar que los derechos se traduzcan en oportunidades reales, en recursos y en políticas públicas que mejoren la vida de las personas. Porque la igualdad también se construye desde la prevención, la sensibilización, el acompañamiento y el apoyo a quienes trabajan cada día para hacer de nuestra sociedad un lugar mejor.

Ese es el camino que hemos querido reforzar desde el Govern de les Illes Balears. En esta legislatura hemos incrementado un 195% las ayudas destinadas a proyectos para combatir la LGTBI-fobia, pasando de 100.000 a 295.000 euros anuales, lo que ha permitido respaldar diez iniciativas impulsadas por entidades de las cuatro islas. Son proyectos que desarrollan acciones de sensibilización, formación, prevención e investigación, además de acompañar a personas que todavía hoy sufren situaciones de discriminación.

También hemos fortalecido el papel del Consell LGTBI de les Illes Balears como espacio de diálogo y colaboración entre administraciones públicas y entidades, convencidos de que las mejores políticas nacen de la escucha y del trabajo conjunto con quienes conocen de primera mano la realidad del colectivo.

Quiero expresar mi reconocimiento a todas las personas y entidades que, desde hace años, trabajan con dedicación para acompañar, orientar y apoyar a quienes lo necesitan. Gracias a su compromiso se han abierto caminos, se han roto silencios y muchas personas han encontrado espacios seguros donde sentirse comprendidas y respetadas. Su labor ha contribuido a hacer de las Illes Balears una sociedad mejor.

El Día Internacional del Orgullo LGTBI es una oportunidad para recordar que el respeto, la convivencia y la igualdad de oportunidades deben cultivarse a diario. Ese seguirá siendo nuestro propósito: seguir construyendo unas Illes Balears donde nadie tenga que sentirse diferente por ser quien es o por amar a quien ama. Porque el Orgullo no se mide solo por lo que reivindicamos un día al año, sino por la forma en que nos tratamos el resto de días.