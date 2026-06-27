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Opinión

Toni Roca

Toni Roca

Meteoròleg atmosfèric torró

Imagen de la portada del poemari de Sergi Torró 'Suites de ses figueretes'.

Imagen de la portada del poemari de Sergi Torró 'Suites de ses figueretes'. / Epi Neuraska

«No pots lluitar contra l’atzar, els bàrbars són el altres». Sergi Torró

Meteoròleg en el sentit clàssic -de modernitat post-modernitat res de res- del verb i de l’expressió lúdica que ens transforma i tal vegada ens transfigura per un clima, atmosfera esfèrica i de meteorit per l’ample camí de les quatre estacions malgrat que el mestre Vivaldi no té res a veure, ¿o sí?, en el llibre que avui es comenta, ‘Suite de ses Figueretes’ (Miquel Costa Editor, Eivissa 2026). La seva poesia, en primera instància ens parla i ens evoca la pluja tendre, no àcida de la primavera al llarg del seu primer esclat psicològic i argumental. De l’estiu recull ben en cimentat la xafogor espessa de l’agost a la vora de les festes de sant Agustí des Vedrà i Sant Antoni de Portmany, festes patronals i religioses sempre amb toc de metafísica especial. Endinsat al passadís fosc i fragmentat de llums transferibles en arribar la tardor -tardor i sexe- la seva poètica ens permet albirar un vers tel·lúric, ombrívol per senders de glòria i esplendor. Aqui recordaríem per exemple, ‘Esplendor en la hierba’ del mestre Elia Kazan. L’hivern es capítol a part; el llarg viatge a casa com deia un temps el poeta emèrit i referent ens transporta a l’hivern del desembre, a les humitats íntimes del febrer, ja sabeu; febreret curt més dolent que el turc. Totes aquestes imatges, paràboles, metàfores esteses per tots els racons les podrà trobar el bon lector al llarg i a l’ample del llibre escrit per l’anomenat Sergi Torrent, nascut a Ontinyent,‘Suite de ses Figueretes’ i que dies passats es presentà a Vila de la mà del sempre productiu literari a diversos gèneres Bernat Joan, un home que si bé encara no és emèrit ho serà al pas del temps. «Sergi Torró -podem llegir a la contraportada del llibre- parteix d’una idea base (el discerniment dels orats -la insània dels encarregats) per mostrar-se intolerant i irrespectuós amb el Mal Menor, davant el procés de merdificació en acceleració constant de les societats humanes actuals. Migrant. Transhumants. Assentant-se...» Sergi Torró, singular i a la vegada plural, és home diferent a qui li agrada jugar. Un temps fou l’ànima i l’esperit de la Llibreria Mediterrània, controlada per Vicent Marí -culé i vilero- en dies del passat. Liquidada la lectura obligatòria cerveseta a la terrassa del Kiwi amb la companyia de Miquel Costa -un home optimista, rara avis per cert- mentre seductores dones amb el mòbil ubicat a l’entrecuix desfilen davant els nostres enlluernats ulls.

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