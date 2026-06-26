Sánchez y las «personas concretas»

Pedro Sánchez volvió a demostrar ayer su capacidad para reducir una tormenta política de fondo -la corrupción- a una cuestión de perímetro. Ante una trama que afecta al corazón orgánico del partido, el presidente del Gobierno respondió con una fórmula de laboratorio: «personas concretas». Como si la «antigua Secretaría de Organización», que ocuparon José Luis Ábalos y Santos Cerdán, fuera un compartimento estanco, en vez del centro de gravedad del poder socialista durante años.

Más allá de la respuesta concreta de ayer, lo relevante es la estrategia reconocible que consiste en encapsular la corrupción hasta hacerla manejable, casi anecdótica, mientras se proyecta una imagen de continuidad institucional inalterable. El Gobierno, viene a decir, sigue intacto y los problemas pertenecen a un pasado que nada tiene que ver con el presente. Sin embargo, la política no entiende de compartimentos herméticos. Cuando los engranajes fallan, señalar una única pieza defectuosa es insuficiente.

Ante la falta de autocrítica, el relato derivó hacia un terreno aún más resbaladizo y peligroso, el del victimismo. Sánchez habló de acoso y de una conspiración difusa que mezcla pseudomedios, denuncias interesadas y procesos judiciales sospechosamente largos.

Esta forma de plantear la crisis explica también el recurso a la resistencia, que adquiere un tono épico. Continuar y aguantar son verbos que pueden tener eficacia electoral, pero que construyen una narrativa de trinchera impropia de un presidente del Gobierno. Gobernar es asumir responsabilidades, ofrecer explicaciones convincentes y rebajar la épica.

Detrás de esta estrategia de Sánchez persiste la idea de que la corrupción puede gestionarse como un problema de comunicación. Nada más lejos de la realidad. La corrupción es, ante todo, un problema moral que afecta a la confianza de los ciudadanos en sus instituciones.