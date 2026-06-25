Amadeo Salvo (UD Ibiza): ¿Qué es tener clase?

¿Qué significa tener clase? Probablemente cada uno tendrá su propia respuesta. Para mí, tiene que ver con la capacidad de saber estar en cada escenario, de comportarse con corrección, de medir lo que se dice y, sobre todo, cómo se dice. Tiene que ver con el respeto, incluso cuando hay desacuerdo. Con la elegancia de no convertir una explicación en un ajuste de cuentas.

Todo eso fue precisamente lo que le faltó a Amadeo Salvo, presidente de la UD Ibiza, en la última rueda de prensa de presentación del nuevo entrenador celeste. Los últimos diez minutos de aquella comparecencia fueron, cuando menos, difíciles de justificar. No por la decisión de prescindir de Javi Lara como director deportivo, que podrá parecer acertada o equivocada y sobre la que cada aficionado tendrá su opinión, sino por las formas utilizadas para referirse a alguien que hasta hace poco formaba parte del club.

Ese es el punto. No se trata de debatir si Lara y su equipo debían continuar o no. Se trata de entender que cualquier profesional que ha trabajado para una entidad merece respeto, incluso después de salir de ella. Especialmente después de salir de ella. Porque ahí es donde se demuestra la verdadera categoría de una institución y de quienes la representan.

Criticar una etapa, explicar una decisión o marcar un cambio de rumbo no exige perder la educación. Tampoco exige cargar públicamente contra un exempleado ni convertir una rueda de prensa de presentación en un episodio incómodo. Hay formas de cerrar ciclos y formas de retratarse al hacerlo. Y, como suele decirse, lo que Juan dice de Pedro dice más de Juan que de Pedro.

Míchel Sanz, nuevo director deportivo de la UD Ibiza, debería escuchar con atención esa rueda de prensa. Porque cuando alguien es capaz de hablar así de un ex trabajador, también puede hacerlo contigo el día de mañana. Hoy ocupas una silla, mañana puedes estar fuera de ella. Y entonces quizá descubras que, en algunos lugares, cuando dejas de ser útil, las gracias por el trabajo realizado se sustituyen demasiado rápido por el reproche, el rencor y la falta de clase.

La UD Ibiza puede cambiar de entrenador, de director deportivo y de proyecto cuantas veces considere necesario. Eso forma parte del fútbol. Lo que no debería perder nunca es la educación institucional. Porque ganar partidos importa, claro. Pero también importa la manera en que un club trata a quienes han formado parte de su historia.