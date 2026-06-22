Para la inmensa mayoría de españoles la principal «urgencia democrática» de España es la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones. Para PSOE y Sumar, la principal «urgencia democrática» es la derogación de una parte de la llamada ‘Ley Mordaza’. Concretamente, la que permite estipular la supresión del delito de injurias a la Corona, la despenalización de los ultrajes a España y sus símbolos y las ofensas a los sentimientos religiosos. El orden de factores no altera el producto, por lo tanto comienzo por el final.

Que se preparen los obispos patrios para verse reflejados no ya en las chanzas de los carnavales, que pueden resultar hasta graciosas y divertidas, sino en la burla y la provocación de los propios políticos como el actual secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez Mínguez. Siempre le perseguirá aquella burla que protagonizó en 2024, durante las fiestas de Tardelcuende, cuando se paseó, subido al techo de un vehículo que simulaba el papamóvil, repartiendo bendiciones con una escobilla de baño. Ni fue gracioso ni tuvo gracia. Este no estudió en los agustinos recoletos como Puente. En la visita del Santo Padre a España todo ha sido postureo por parte del ala izquierda de la política.

Siguiendo el orden inverso de la derogación que el Gobierno considera urgente, los ultrajes a España y sus símbolos van a cobrar una especial virulencia. Seguirán quemando banderas de España y colocando boca abajo fotos del Rey para proceder a su incineración en medio de ikurriñas y esteladas. Y aquí no pasará nada. Nunca ha pasado nada. Pero no se le ocurra a usted quemar una ikurriña o una estelada porque acaba en Topas. Respeto absoluto para los provocadores, señalamiento con el índice acusador y cárcel para los provocados en caso de respuesta. Esta es la España de Sánchez.

Llegados al punto primero, el de injurias a la Corona, una no termina de acostumbrarse a ver lo que ve cuando los irracionales deciden humillar. No se conformarán con quemar fotos, insultarán con las peores palabras a Su Majestad el Rey, la única figura que sobresale mereciendo el aplauso internacional unánime. Eso es lo que les jode a los «psoes y a los sumar». Unos y otros están pisando el acelerador en el Congreso, ante el fin de ciclo, para salirse con la suya, que no es la de la mayoría ciudadana.