Valores, más necesarios que nunca

«El mar me enseñó que dependemos los unos de los otros para sobrevivir», dice la documentalista y exploradora Céline Cousteau en el escenario del Foro Social y Económico del Mediterráneo, celebrado en Cosmocaixa Barcelona esta semana. «En la naturaleza el individualismo deja de tener sentido. Si algo te enseña el océano es a silenciar tu ego. En la naturaleza aprendes que tu supervivencia y la de los demás depende de la capacidad de observar, comprender el entorno y actuar teniendo en cuenta al resto», prosigue. Después de tres días intensos de conferencias, mesas redondas, diálogos y discursos, de un nivel apabullante, me quedo con estas reflexiones de Cousteau. En efecto, solos no somos nada. El propio Foro, que ya ha celebrado su tercera edición, es el fruto de un colosal trabajo en equipo, durante meses, que busca remover, empujar a la acción, movilizar el cambio.

Ante la catástrofe del cambio climático, Cousteau nos recuerda que somos parte del problema y también de la solución: todos tenemos una responsabilidad y debemos actuar. «La humanidad es solo un hilo en el tejido de la red de la vida», recuerda la exploradora, que invita al público a cerrar los ojos y respirar en silencio durante unos minutos. A parar. Pensar. Frenar en esta vorágine vital que nos arrastra como el viento a las hojas del otoño, y nos hace olvidar lo básico. Cuestiones fundamentales como las que expone en ese mismo escenario el filósofo Francesc Torralba: reivindica el humanismo, nacido a orillas del Mediterráneo, cuya esencia es que la dignidad es inherente al ser humano, al margen de cualquier circunstancia, así como la igualdad y la libertad. «El clasismo, el racismo y la xenofobia son incompatibles con el humanismo», proclama con serenidad y contundencia el catedrático de Ética y Filosofía de la Universidad Ramon Llull. Torralba subraya que uno de los principales retos de nuestro tiempo es el economicismo o culto al dinero: «Si el beneficio es lo único que cuenta, y no hay ningún tipo de resistencia a eso, usted va a ser utilizado como un objeto». El filósofo recupera a Kant: «Un ser humano es un ser dotado de dignidad y no puede ser tratado como un objeto». Valores, pensamiento, humanismo: hoy son más necesarios que nunca.