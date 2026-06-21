Un Foro de compromisos

Barcelona ha acogido la tercera edición del Foro Económico y Social del Mediterráneo, que impulsa la Fundación la Caixa y los diarios de Prensa Ibérica y que el año que viene se celebrará en Palma. La presencia del rey Felipe VI, tres presidentes autonómicos y casi una decena de alcaldes junto a empresarios, académicos y representantes de la sociedad civil consolida este evento como una cita ineludible para los interesados en conocer, compartir y proyectar soluciones a los retos comunes en las ciudades y las autonomías españolas bañadas por el mar Mediterráneo. Casi todos los que han pasado por el plenario de este año se han comprometido en el impulso de pactos que pongan sobre la mesa soluciones a los grandes retos compartidos que empiezan por el cambio climático, la vivienda, el agua, la masificación turística, la transición energética o el cuidado de las personas. Pactos que los alcaldes están dispuestos a poner en marcha en el nivel local, que los presidentes de Catalunya y València reivindicaron en materia de infraestructuras y financiación y que la comisaria del Mediterráneo, Dubravka Šuica, reclamó también a nivel europeo tanto entre las instituciones como con los países de la ribera sur. El ministro Jordi Hereu cerró de esta manera su intervención: «El reto es la igualdad», dentro del arco mediterráneo y también con los vecinos del sur. El rey Felipe VI hizo suyo el espíritu del Foro y cerró su intervención reivindicando el Mediterráneo como «espacio de diálogo».

El diálogo no es un fin en sí mismo, sino un instrumento para compartir conocimiento respecto a retos comunes. Durante estos días en Barcelona se escuchó la preocupación de Javier Colomina, secretario adjunto de la OTAN para la vecindad sur, por el enquistamiento del riesgo en el Sahel; a la ensayista Anne Applebaum describir el pacto implícito entre Trump y las grandes autocracias del planeta; al consejero delegado de Iberdrola reclamar la continuidad de las nucleares precisamente para hacer frente al riesgo climático (Mario Ruiz-Tagle); al de Caixabank demandando consenso político para hacer frente a las reformas que prolonguen el ciclo económico (Gonzalo Gortázar); el clamor de Marc Palahí para rehacer nuestro pacto con la naturaleza y la advertencia del presidente de IA en Microsoft, Jordi Ribas, sobre que lo más complicado de esta tecnología está por llegar. Estas aportaciones conectaron con los casos que expusieron los ocho consejos locales que los diarios de Prensa Ibérica lideran a lo largo de todo el año entorno a los grandes retos de estos territorios. Entre ellos, el de Balears, organizado por Diario de Mallorca y Diario de Ibiza, que este año se ha centrado en el análisis de la regulación de vehículos en las islas como fórmula para hacer frente a los problemas de movilidad de la temporada alta. Una medida pionera que adoptó Formentera en 2019 y Ibiza el año pasado, y que impulsan también Mallorca y Menorca. Precisamente, el presidente del Consell Insular de Ibiza, Vicent Marí, participó en una mesa redonda sobre la transformación y los retos del turismo en la que aseguró que esta limitación de entrada de vehículos en verano no tiene marcha atrás.

El Foro sirve también como altavoz que permite dar visibilidad a realidades e iniciativas que se están desarrollando en diversos territorios y que sirven de modelo para otros lugares aquejados por los mismos problemas y desafíos. De este modo y gracias a la completa difusión del Foro en las 27 cabeceras de Prensa Ibérica (además de la amplia cobertura por todos los canales, se retransmitió en streaming), el ejemplo de la experiencia de Ibiza alcanza una notoriedad y un protagonismo que difícilmente lograría de otro modo. También este es el objetivo del Foro del Mediterráneo: promover el intercambio de ideas y especialmente de iniciativas y poner en contacto a expertos de todo el arco mediterráneo para que estas jornadas que culminan un trabajo de varios meses en los consejos sean útiles; para pasar de la teoría a la práctica. En definitiva, para ser un ‘Mar de compromisos’, el lema de la tercera edición de esta ambiciosa iniciativa del grupo editor al que pertenece Diario de Ibiza.

Los diarios somos, en esencia, nodos de información con la que generamos vínculos entre las personas en los territorios. Lo hemos hecho durante mucho tiempo a través de nuestras ediciones de papel, ahora a través de las ediciones digitales y también a través de eventos como el Foro Económico y Social del Mediterráneo. Vertebrar España a través del periodismo de proximidad es el propósito de Prensa Ibérica desde su fundación por Javier Moll y Arantza Sarasola. Un propósito hecho realidad a través de 27 cabeceras, diez en el Mediterráneo, que el jueves recibieron el elogio del rey Felipe VI por su «periodismo cercano que escucha y proyecta las preocupaciones ciudadanas». Y en ello seguimos.