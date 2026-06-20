Opinión
Tecnología farmacéutica
Desde que tengo memoria de estas cosas, cada vez que he ido a la farmacia a comprar una medicina recetada por un médico de la Seguridad Social he asistido al mismo ejercicio de trabajos manuales. Primero con unas tijeras cortas, años más tarde con un cúter (¡la máxima expresión de la modernidad!), el farmacéutico que ha estudiado no sé cuántos años de carrera para acabar llevando a cabo un trabajo tan delicado procede a recortar una parte de la caja o envoltorio del medicamento, donde estaba el precio o donde ahora está impreso (novedades de la tecnología) el código de barras y engancha ese trozo de cartón en una hoja en blanco. Antes, lo pegaba sobre la receta que la enfermera te entregaba, una vez firmada por el médico de manera rutinaria, pero desde que hay tarjetas electrónicas que pasan por la máquina registradora, conectada al registro del usuario de la sanidad pública, ya no hay recetas en papel y, pues, el código de barras que identifica el medicamento lo enganchan en un folio. Al cabo de unos días, el farmacéutico pasa cuentas con la sanidad pública y envía todos los folios con las etiquetas de los medicamentos enganchadas (me olvidaba: las pegan con cinta adhesiva o con goma blanca, la de las escuelas) y la Administración las archiva en una caja donde pueden llegar a caber unas 500. ¿Para comprobar que la receta electrónica y el comprobante de cartón del medicamento concuerdan? ¿De verdad? ¿Hay hormiguitas humanas que se dedican a este trabajo de encaje de bolillos?
El Ministerio de Sanidad ha publicado en el BOE, hace cuatro días, un decreto que debe servir para instaurar el Sistema Español de Verificación de Medicamentos, con una digitalización del proceso y la desaparición progresiva del llamado ‘cupón precinto’, de los cúters y el celo. He escrito «progresiva», no fuera que en la época de la IA nos asustara tanta sofisticación informática. Hace solo 50 años que los farmacéuticos cortan ese trozo de cartón y lo enganchan en un papel. Me temo que nos habíamos acostumbrado tanto a ello que incluso lo echaremos de menos.
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