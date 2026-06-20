Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Venta ambulante en IbizaForo del MediterráneoMovilidad en IbizaFiestas ilegales
instagramlinkedin

Opinión

Toni Roca

Toni Roca

Joan ‘Botja’ m’ha ben fotut

Joan Marí Tur, 'Botja', en una imagen de archivo.

Joan Marí Tur, 'Botja', en una imagen de archivo.

Ho dic de forma ampla i clara, sense amagar-me’n de res, m’ha fotut Joan Marí Tur de Can Botja, tot un prestigi familiar pels àmbits i escenaris de Sant Josep de sa Talaia, perquè ha renunciat sense pressions a pertànyer a la Ordre dels Cavallers Eqüestres del Sant Sepulcre de Jerusalem. I m’ha desfet en el sentit que a partir d’ara, des del primer moment del seu nomenament podria anar pel món i presumir d’amistats il·lustres. Perquè aquesta no és una ordre qualsevol nascuda tot just fa tres dies, d’això res de res, els mencionats cavallers circulem pel món - ¿a cavall, avió, a bord d’un vaixell suposo que fastuós amb llumetes multicolors estil transatlàntic de luxe i esplendor?-.quan foren creats l’any 1098 per un tal, no tinc el plaer de conèixer-lo, Godofredo de Bouillion, al cel sigui lliure de pecat. I m’ha fotut en el sentit que a partir del primer moment del seu nomenament tindria el plaer, de ser amic d’un cavaller que a més a més és eqüestre. Més coses encara atès que el cap i casal d’aquesta Ordre és el Papa de Roma, això vol dir que es podria constituir d’immediat línia directa, «teléfono rojo», Vaticà/Puig des Molins-Beverly Hills. Tot un honor. Tot un miracle. Tot un arribar al cim de la glòria. Però l’home ha renunciat, diu que no vol. «Total» -va declarar-,«que le agradecí su propuesta. Tendría que vestir un traje con unas capas y unos sombreros que llevan la cruz de los cruzados» segons recull el periodista José Miguel L. Romero a les planes de ‘Diario de Ibiza. Imaginar Joan Botja vestit així és tota una diversió, com a mínim. La conclusió és aquesta, tornar a la realitat, renunciar a tenir amics cavallers i de Jerusalem. Des d’ara a les meves targes de presentació el de sempre, ‘Poeta emèrit per la gràcia de Déu i repartidor de pizzes a domicili’. L’amic Botja, amb ell vaig tenir un temps algunes discrepàncies però no recordo quines, m’ha trencat el bell somni de Jerusalem. Estic desesperat.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents