De la Peixateria y el Mercat Vell

A lo hecho, pecho. A toro pasado, no voy a entrar en la polémica de si hemos hecho bien o mal en sustituir la función que tenía la vieja Peixateria al convertirla en un espacio multiusos para eventos sociales y culturales. En todo caso, me cuesta entender que, si queremos que los viejos barrios aumenten su población, hayamos elegido una opción que no facilita el abastecimiento de los vecinos de Dalt Vila, la Penya y la Marina. Quiero pensar que la remodelación en curso del vecino del Mercat Vell contempla dejar alguna ‘parada’ para el pescado y no obliguemos a los vecinos que para comprarlo tengan que desplazarse a la quinta puñeta. Dicho esto, sólo me queda felicitar a los técnicos que han hecho la remodelación de la Peixateria. El techo octogonal que se ha preservado es todo un acierto y consigue un espacio diáfano al eliminar las columnas interiores del viejo edificio. Espero que no nos arrepintamos y le saquemos a la nueva instalación el rendimiento que merece el sacrificio que se ha hecho.

En cuanto a la reforma del Mercat Vell tengo la impresión, por lo que se ve en la remodelación en curso, que el resultado puede ser tan atractivo como engañoso. Supongo que se conserva, una vez restaurado, el techado de tejas a cuatro aguas, aunque ese sería el problema menor. Lo que vemos ahora en recuperación es una estructura cerrada dentro del columnario con lucernarios superiores que dejarán paso a la luz. El problema del proyecto es que damos al traste con el espacio diáfano que tenía el interior del edificio. Me consta que en un mercado nuevo las medidas de higiene, ubicación de frigoríficos, almacenes etc, exigía el cerramiento que se ha hecho y que, posiblemente, no ha encontrado un proyecto menos agresivo. Lo que digo, en definitiva, es que nos hemos cargado el templete en la visión que teníamos de un columnario diáfano. En fin. También los templos griegos tenían una parecida estructura interior. A unos les gustara y a otros les disgustará. Es lo que hay.