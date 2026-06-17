Macrofiesta fantasma en Ibiza: nadie sabía nada

Misterios de Ibiza sin resolver: cómo es posible que se organice una macrofiesta ilegal y nadie se entere de nada. Para empezar, parece que los teléfonos de la Policía Local de Sant Antoni y de la Guardia Civil esa noche estaban poseídos y no sonaron cuando los vecinos, hartos de soportar ruidos y trajín incesante de gente, llamaron para pedir que acudieran. Van tener que llamar a los Cazafantasmas, porque que una fiesta con miles de personas empiece a las siete de la tarde y no se presenten los agentes hasta el día siguiente a las doce y media es raro.

Y más raro aún es que ninguna empresa lo supiera. Digo yo que alguien tuvo que llevarles las bebidas, porque más de mil personas bailando sin parar toda la noche no beberían de un pozo de los deseos. Y los limones para las rodajitas de los cubatas. Y los equipo profesionales de sonido. La comida. Los foodtrucks. Los cuartos de baño portátiles. El carrusel. Los servicios de emergencias. El personal de seguridad. El hielo. Los camareros. Los trabajadores de la limpieza. Los actores. Los responsables de las imágenes que se proyectaban en los árboles...

El presidente de la Pimeef de Ibiza y Formentera pide que no se criminalice a las empresas que participaron en la fiesta. No puedo estar más en desacuerdo con él. Criminalizarlas no, pero vetarlas en cualquier contrato público, sí. De la misma manera que el conseller insular de Intrusismo pide a las discotecas que no contraten a los dj de participen en fiestas ilegales yo les pido al Consell y los ayuntamientos que no contraten a ninguna de estas empresas. Ni un céntimo de dinero público debe ir para ellas.

¿Las furgonetas que llevaban y traían a los invitados son las mismas que llevaron y trajeron a los invitados VIP de Adlib? ¿Los videomappings son de quienes participan en el Ibiza Light Festival de Vila? ¿El personal sanitario es de la misma compañía que contratan las administraciones para cursos y conferencias de prevención y asistencia? ¿Hay contratos en vigor con empresas que suministraran comida o bebida en la macrofiesta? Y así con todas. Porque que no sabían que era una fiesta ilegal no se lo cree nadie. Huele a omertá.