La errática no la entendemos

Visita del Santo Padre León XIV a una España inmersa en un vocerío incontrolable de los entornos políticos. Madrid, Barcelona y Canarias: tres estadios diferentes y tres discursos distintos. Todos ellos con una carga política importante, como no se había oído hasta ahora del propio Papa, ni siquiera en su encíclica Magnífica Humanitas del 25 de mayo. Eso ya es pretérito en la Celtiberia Show de Luis Carandell. Los que saben lo han analizado por activa y pasiva, los que se creen que saben han arrimado el ascua a su sardina y han lanzado mensajes tan dispares como que su Santidad ha puesto en solfa al otro. Tan clarividente con los problemas, el hombre, que hasta el bueno de Sacristán, que no es dudoso de su anticlericalidad, entonó un «viva Prevost» en el programa de Broncano. Como si nos recordara aquella iglesia contraria al oficialismo de la dictadura.

Dicho esto, a modo de aclarar posturas, lo más sorprendente, a mi modo de ver y de ahí lo de la errática, fue el episodio del avión averiado en Tenerife que impidió la salida en hora (como te dicen ahora en los aeropuertos) del Pontífice y del séquito con periodistas incluidos, camino de su casa en Roma. Menos mal que Felipe VI, en un alarde de intentar paliar el ridículo, le prestó el Falcón del Ejército del Aire y el Papa pudo cenar en el Vaticano, después de tanto ajetreo. La pregunta que quedó en el aire y que nos conduce a esos errores imperdonables, por mucho que lo intentemos justificar, es: ¿Por qué no había en Los Rodeos un avión auxiliar por si acaso?

Viniendo a casa, la nuestra, en Formentera estamos inmersos en otro episodio errático que tiene toda la justificación técnica, con sesudos informes sobre la idoneidad de asfaltar el 17 de junio entre las 9 y las 19 esos kilómetros de la PM820 (la carretera principal) entre la Savina y la gasolinera de Can Rita (el meollo de la cuestión). El efecto del calor sobre los materiales utilizados y un largo etcétera de consejos técnicos que motivaron la decisión de los que nos gobiernan. A partir de ahí dejen que especulemos y pongamos sobre la mesa algunas consideraciones de convivencia ciudadana esenciales en un periodo como la temporada. Pídannos paciencia el mes de febrero (aunque haga menos calor) o por la noche a eso de la una de la mañana y la tendremos. Pero estarán con una minoría (mayoritaria) en que hemos llegado tarde (mal no me atrevo) en esto de las obras de la PM820.