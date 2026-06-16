Que vuelva el Papa todos los meses

Ha sido una semana tan fructífera y agradablemente sorprendente que el sentimiento generalizado en España es el deseo de que León XIV vuelva cuanto antes y cuantas veces desee. Hemos visto situaciones ya olvidadas, añoradas, como el aplauso de todos los grupos parlamentarios durante siete minutos. Hay que remontarse a la aprobación de la Constitución, o a la apertura de alguna legislatura con presencia del rey Juan Carlos, para encontrar largas ovaciones. Más recientemente, la princesa Leonor, o el rey Felipe VI, fueron agasajados con cuatro minutos de aplausos. Pero siete minutos de unanimidad de todos los presentes (salvo la ausencia de dos diputados de Podemos y el del BNG) en una cámara en la que campa el insulto y la descortesía, es un auténtico milagro.

En España, con todas las cámaras y micrófonos conectados con Latinoamérica, que tan bien conoce por su labor pastoral en Perú, el Papa ha lanzado con claridad un mensaje de alerta ante el ascenso de la ultraderecha y una poderosa llamada a la concordia. Un bálsamo para las tensiones de la política española. De ahí que la aprobación de la opinión pública haya sido máxima. A este país, y a tantos otros, les duele la polarización y rechazan el clima de agresión verbal que domina la política. La única crítica reiterada ha sido en relación a los abusos a menores en escuelas religiosas y seminarios. Se esperaba mayor contundencia y claridad del Papa ante ese doloroso pecado de la Iglesia.

Siete días de visita a un país es algo inusual, lo que subraya la importancia de España en la escena internacional. En el Vaticano consideran que hay dos países clave para recuperar el retroceso popular de la Iglesia en las últimas décadas: México y España, con Madrid como verdadera capital del mundo latino.

España, además, tiene en estos momentos un presidente de Gobierno alineado claramente con el Papa en su rechazo a las políticas de Trump y a las guerras de Putin y Netanyahu. Pedro Sánchez y Robert Prevost comparten liderazgo en los odios de Donald Trump, visiblemente contrariado ante sus declaraciones y su firmeza de posición.

La ciudadanía española ha visto en León XIV un auténtico líder y, en comparación, ha sentido la orfandad que genera, salvo excepciones, la política casera. La intensa actividad papal ha tapado por unos días el fiasco nacional, penoso, con los socialistas investigados en varios frentes, los populares juzgados por corrupción y desmanes de la Policía cuando gobernaban; y otros escapando a las noticias, como Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda de Aznar y de Rajoy, acusado de cambiar reglamentos y decretos para favorecer a clientes del despacho profesional que fundó.

Ese sentimiento de orfandad se agrava en el ámbito socialista por las revelaciones policiales y judiciales que atañen al ex presidente Rodríguez Zapatero. Ante su declaración judicial, los días 17 y 18, mantiene el aliento la familia socialista que lo tenía como referente moral, y agitador electoral eficaz, pero ahora ha sufrido una profunda decepción. Las joyas encontradas en la caja fuerte de su despacho, valoradas por especialistas sobre un millón doscientos mil euros, han supuesto un mazazo de imagen sobre el dirigente. Las teorías sobre la persecución policial, judicial y de alguna de las agencias de seguridad estadounidenses pueden discutirse, pero las fotografías publicadas de las joyas no son un montaje y escuecen a la militancia. Lo mejor es que vuelva el Papa. Pronto.