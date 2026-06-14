El concepto distorsionado del amor

Crecí viendo películas en las que el amor lo podía todo y si a pesar del dolor, del llanto y de la tragedia los personajes no acababan juntos, la pasión se hacía aún más fuerte entre ellos. No recuerdo una historia de amor cinematográfica en la que el sufrimiento no fuese la demostración del afecto. Lloraba —y sigo haciéndolo— con la película ‘Ghost’. El duelo de la protagonista se me agarraba a cada uno de los huesos y me los iba mordiendo como una osteoporosis maligna hasta que era incapaz de sostenerme a mí misma. Y verme y sentirme desbaratada me hacía entender que Molly Jensen acudiera a una espiritista para poder sentir una vez más a su difunto marido. ¿Y qué me dicen de ‘Dirty Dancing’? Esta película narra el amor no aceptado socialmente por la división de clases. Baby era una chica judía rica y Johnny, un trabajador de clase obrera sin estudios universitarios. Al final, después de esconder su amor y romper normas familiares, los enamorados acaban juntos. Yo también tuve que desobedecer reglas familiares y ocultar algún que otro amor adolescente por mi tendencia a que me gustaran los chicos mayores. Culpa del cine. Pero hay más. Recuerdo que con apenas diez años vi con mi madre ‘Cuando un hombre ama a una mujer’. ¡Dios santo, si eso lo hiciera ahora, los servicios sociales aparecerían tocando el timbre! Mi madre era así, quería que me empapara de la tragedia humana, quizá para que valorase la vida que tenía. No lo sé, la verdad. Este largometraje, protagonizado por Meg Ryan y Andy García, mostraba la vida de una familia cuya madre era alcohólica. Siempre me pareció un filme bastante atrevido, ya que exponer esa adicción en una mujer a principio de los 90 no era lo habitual. Es más, 30 años más tarde se sigue estigmatizando el doble a una mujer con este problema que a un hombre. Sigo con el cine, que me disperso. ‘Cuando un hombre ama a una mujer’ refleja cómo una adicción puede romper un matrimonio. Se muestra el sufrimiento, la mentira, la decadencia sin tapujos y el final de la relación. Ah, pero ¿se acuerdan de cómo empieza este artículo? Pues sí, a pesar de todo, la pareja se recompone y vuelve a juntarse. Es que el amor todo lo puede. Y ustedes dirán que, si me empapaba de esas historias que quizá no debía ver, pues es normal que tenga un concepto distorsionado del amor. Pues vamos a hablar de Disney. Blancanieves o la Bella durmiente no despiertan hasta el beso del príncipe. Cenicienta deja de ser la chacha y pasa a ser la señora de un gran castillo gracias al príncipe también. Ah, cuidado, que antes de la gloria vino el infierno. Que si una manzana envenenada, que si la explotación laboral. ¿Y la pobre Sirenita? Ariel pierde su voz tras hacer un pacto con Úrsula, la bruja del mar. A cambio de transformarla en humana, la bruja le arrebata la voz para evitar que el príncipe Eric (vuelta la burra al trigo con la realeza) la reconozca como la doncella que lo rescató y pone como condición que debe conseguir un beso de amor verdadero. Y, amigas, el amor verdadero tiene que doler, que, si no, no es verdadero. Sinceramente, entre Disney y las películas que veía con mi madre, prefiero las segundas. El trauma iba a ser instalado igualmente. Toda esta retahíla se la cuento porque una de mis mejores amigas, de quien tengo permiso para escribir esto, está siendo ghosteada, gaslighteada y todos los ‘ada’ con los que fuimos ‘educadas’ porque, spoiler y redoble de tambores, señores, el amor todo lo puede. Ya le dije el «Date cuenta, amiga» con el que siempre esperamos una reacción revolucionaria, pero ¿quién puede ir a contracorriente cuando desde niñas hemos sido adoctrinadas para sufrir por amor? En fin, a los haters, este artículo está escrito desde el humor (casi) y con la esperanza de que las mujeres aprendamos a irnos de los lugares que duelen y para los hombres, que, entrenados para ser tíos duros, se arranquen las costuras y se entreguen sin miedo al qué dirán.