A remolque de la ciudadanía

Me cuesta entender que las Administraciones, Consell y Ayuntamientos, vayan siempre por detrás de la ciudadanía. Se supone que quienes nos gobiernan, dado que tienen técnicos dedicados de manera completa y específica a solucionar los problemas de los ciudadanos, deberían ser los primeros en detectar los problemas, proponer iniciativas para solucionarlos y, en todo caso, tener las orejas bien abiertas para escuchar lo que por activa y pasiva se les sugiere y comenta. Tenemos, por desgracia, muchos ejemplos de cosas que se hacen sin consultar y a la buena de Dios. Hemos tenido que quejarnos del cemento que ha dado al traste con el pavimento empedrado de la calle Tur de Montis –Patrimonio de la Humanidad- para que en las últimas obras hayan mejorado el proyecto de la Plaça de Vila. Y ha sido asimismo necesario que los vecinos de sa Real insistieran, con preocupación y el consiguiente cabreo, en el despropósito que suponía el parking en el bulevar Abel Matutes, para que el Consistorio haya reculado y desestimado el proyecto. En pocas palabras, que por no escuchar, hemos perdido tiempo y dinero.

Y otro ejemplo. Si los técnicos del Consistorio se molestaran en repasar la hemeroteca de este Diario, comprobarían que, en repetidas ocasiones, se ha hecho referencia a la aberrante situación que ha supuesto tener hoy, bien avanzado el siglo XXI, los mismos tres únicos accesos a la ciudad que ya teníamos hace medio siglo, en los años 50, la avenida de Santa Eulària, la de Ignasi Wallis y la avenida España. Pues bien, en estas páginas se ha comentado varias veces la necesidad de crear nuevos accesos a la primera ronda, E-10, al objeto de descongestionar el tráfico. No se tuvo en cuenta en su momento, tanto da y bien está que se haga ahora a partir de las calles Josep Piquer Llovet, Vicente Serra y Canarias, pero que no se haya hecho antes es algo que el ciudadano no entiende y que confirma el hecho lamentable de que, una y otra vez, las administraciones van a remolque de la ciudadanía.