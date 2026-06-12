El policía se podría haber disculpado

Cuesta reconciliar las imágenes canónicas de la actualidad. Por una parte, un país volcado hasta la intoxicación en el amor hacia todos los seres humanos, según las prédicas a domicilio de León XIV. Por otra, un policía acorazado que empuja brutalmente, por la espalda y sin justificación alguna, a una maestra jubilada. Al revisar el vídeo, del agente y no del Pontífice, se confirma que no se trata de un empellón circunstancial con visos de atropello. Las imágenes muestran una agresión en toda regla, por mucho que medien los criterios de autoridad y orden público.

Al analizar los hechos, cabe descontar a la jauría de los sindicatos policiales, que delatan la deficiente formación del colectivo y la cobardía del anonimato en masa. Desde el prisma de la resolución de conflictos, el vídeo sorprende porque otro miembro de la unidad antidisturbios aparta con suma educación a un supuesto profesor, que también ocupaba el asfalto. La grabación parece un tutorial sobre las técnicas correcta y equivocada de tratar a los manifestantes.

Sobre todo, sorprende que a un responsable de antidisturbios no se le ocurriera la posibilidad de disculparse ante su víctima, una reacción también habitual del ser humano inmediatamente después de haber provocado un estropicio. Antes al contrario, el policía se dirige desafiante a quienes le afean su comportamiento, con la gestualidad de quién será el siguiente. De nuevo, ¿por qué no enmendar el disparate? La mujer agredida tenía derecho a rechazar cualquier gesto de aproximación del violento, pero el agente quedaría fácilmente rehabilitado sin merma de un átomo de su virilidad, salvo mejor opinión de los sindicatos que jaleaban su violencia. El funcionario podría haberse encargado de solicitar con presteza una ambulancia o incluso de brindar algún auxilio de urgencia, para lo cual ha recibido la instrucción adecuada. Todo hubiera quedado en un incidente desgraciado, en especial ahora que León XIV ha reconvertido a los españoles a la doctrina del perdón.