En la visita del Papa al Congreso de los Diputados alguien tenía que dar la nota. Y la dio. O la izquierda radical o el independentismo. Fue este último encarnado en la cada vez más radical Míriam Nogueras, portavoz de Junts en el Congreso. No es empoderamiento, lo de esta chica es mala educación, es chulería, es prepotencia y humillación, bien cierto es que humilla quien puede, no quien quiere. Y Junts no tiene la categoría necesaria.

Haciendo gala de la falta de respeto que acredita, interrumpió el protocolo de bienvenida al papa León XIV para imponer su agenda política. Como si el Papa fuera una marioneta o un peón de damero al que mover a su antojo. Retuvo la mano del pontífice y, obviando el español, le habló en inglés para exigirle que utilizara el catalán en su visita a Barcelona, instrumentalizando así un acto institucional para hacer independentismo. Asaltar al Pontífice en el Congreso para imponerle una agenda lingüística demuestra el nulo sentido de Estado de Junts. La visita del papa León XIV a España debía ser un momento de unidad, pero la Nogueras la ha convertido en un circo independentista.

Con esa sonrisa impostada y desagradable con la que impone su autoridad, se dirigió al Papa en inglés para esquivar el castellano, a pesar de que ambos dominan perfectamente nuestro idioma común. Digan lo que digan desde la política oportunista e interesada, el catalán seguirá siendo un dialecto frente a una lengua que hablan cada vez más millones de personas en todo el mundo.

Cierto que, de alguna manera, el papa León respondía a través de su discurso en las Cortes a esta maleducada y peor encarada que no hace ascos a vivir en Madrid, a trabajar en Madrid y a cobrar su sueldo en Madrid con dinero de un Estado del que reniega. En el Congreso, el Santo Padre reivindicó la lengua que hablan más de 630 millones de personas en el mundo: «España cuenta con una lengua que une continentes», destacó el Pontífice, dando una lección al independentismo cerril. Y, por si fuera poco, también alabó de España «su tradición cultural, jurídica y espiritual que ha sabido poner en diálogo fe y razón, derecho y conciencia, unidad y pluralidad». El independentismo de pancarta que practica Nogueras roza el ridículo cuando traspasa nuestras fronteras. Menospreciar el idioma común ante el Papa solo demuestra el aislamiento y la falta de respeto de Junts por la pluralidad de la sociedad.

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