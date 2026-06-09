Eres pequeño, niño. Voy a explicártelo clarito: el Consejo y el Parlamento Europeo han aprobado la creación de “hubs de retorno” en países ajenos a la UE para inmigrantes a quienes no se conceda el asilo y cuyos países de origen no quieran acogerlos. ¿No acabas de entender qué significa eso del hub? Yo te cuento. Según la Fundéu, el significado que más se ajusta a este contexto sería el de foco, “centro neurálgico en torno al cual se concentra y se mueve un determinado sector”. Concentra, eso es. Concentración es un buen término para este caso. Por tanto, a falta de la última ratificación, la UE va a permitir la creación de espacios, lugares, ¿campos?, de concentración para inmigrantes fuera de sus fronteras. ¿Dónde? Ruanda, Uzbekistán, Etiopía… ¿A quién le importa?

Pero, ante todo, tranquilidad. El acuerdo asegura que esos espacios, lugares, ¿campos?, de concentración se instalarán en países “que respeten los derechos humanos, el derecho internacional y el principio de no devolución”. ¿Sabes lo que significa eso, niño? Yo te lo traduzco: que nos da lo mismo lo que ocurra en esos centros. Que la UE va a pagar para que retengan a esos pobres desgraciados igual que paga a Libia para retenerlos. En ese estado fallido, grupos armados y milicias torturan, violan, esclavizan, extorsionan y asesinan a migrantes sin rendir cuentas a nadie. ¡Pero que nadie discuta la superioridad moral de la UE! Somos los adalides de los derechos humanos, ¿sabes? Nos lo tomamos muy en serio. Y si alguna de esas (cargantes) asociaciones descubre algún asunto feo en uno de nuestros flamantes espacios, lugares, ¿campos?, de concentración, abriremos una investigación, se harán informes, se crearán comisiones, se reclamarán medidas contundentes, se exigirán respuestas y se… olvidará.

Hay algo más. Las enfermedades que exigen un tratamiento médico o los lazos familiares ya no van a ser un impedimento para la deportación forzosa. No llores, niño, nadie va a separarte de tus papás. Tengo una buena noticia para ti: ¡Al fin los menores están invitados a los espacios, lugares, ¿campos?, de concentración! ¿Has oído hablar de los centros de detención del ICE en EEUU? Son maravillosos. Ya están documentados casos de maltrato, condiciones insalubres, traslados repentinos para despistar a familiares y abogados y, lo mejor, ¡suicidios de detenidos! Qué engranaje tan perfecto.

¿Tienes miedo, niño? Haces bien. Eso es justo lo que queremos. Que tú, tus padres y todos los que son como tú se caguen de miedo. Y algo más. Que la ciudadanía europea huela vuestro temor y piense que aún le queda un motivo para sentirse fuerte, poderosa, orgullosa. La verdad es que nuestro sistema se va a la mierda -¿estoy hablando con demasiada claridad?- y los ricos muy ricos cada vez más ricos se están protegiendo. Por ahora, bastará con un curso acelerado en fascismo, con su chivo expiatorio y sus ‘prioridades nacionales’. ¿Y después? Lo de siempre. Bien aleccionados en la deshumanización, el odio y la violencia, esos ciudadanos tan ufanos se comerán entre ellos.