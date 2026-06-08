Ibiza y el «sólo ‘cash’»

Ibiza is different. Y no me refiero sólo a ese contraste entre el lujo obsceno y trabajadores convirtiendo un coche en un espejismo de un hogar ni a la extrema libertad en la que vivimos ni a la tolerancia con absolutamente todo que está en el ADN ibicenco... No. Bueno, sí, pero no sólo por eso.

Hoy vengo a hablar de esos sitios en los que a pesar de que un elevadísimo porcentaje de los pagos se hacen ya con tarjeta, con móvil o con bizum, sólo aceptan pagos en efectivo. Y es que, a pesar de que a algunos les pueda parecer un exotismo más de la isla, algo curioso que contar luego en casa al volver de las vacaciones, un acto de rebeldía contra el sistema en general y los bancos en particular, no es más que una forma de intentar pagar menos impuestos que, además, complica a los clientes.

En la isla son varios los establecimientos que, al ir a pagar te informan de que no se puede pagar de ninguna otra forma que no sea soltando los billetes. Los clientes habituales lo saben, pero... ¿y los nuevos? ¿Qué hacen cuando, tras una buena comilona, se encuentran con que no llevan ni un céntimo en efectivo? Pues no queda otra que buscar un cajero, aunque estés perdido en una cala solitaria o en mitad del campo, y regresar con el dinerito fresco. Me imagino a los comensales jugándose a los chinos quién coge el coche, con el calor del vino y el chupito invitación de la casa aún corriendo por las venas, para ir hasta el cajero. O dejando en prenda a uno de ellos, secuestrado hasta que sus compañeros no abonen el rescate.

Aún recuerdo una de las últimas veces que fui a la consulta privada de un médico y, al ir a pagar, la consulta no costaba 60 euros sino 100 y, al no llevar suficiente parné, saqué la tarjeta de débito. Sin entrar en detalles, me invitaron a desplazarme varias manzanas a un cajero y volver para pagar. Una invitación a la que contesté diciendo que, si yo tenía que ir al cajero para abonar la cita, nada más salir de allí me dirigiría a Hacienda para invitarles a que se pasaran por la consulta. En ese mismo momento apareció un TPV de la nada. ¡Magia! Al final, el auténtico exotismo de la isla me temo que sea pagar los impuestos que tocan, sin defraudar un céntimo.