Somos tantos y tan pocos

El debate sobre si el mundo está excesivamente sobrepoblado ha generado todo tipo de argumentos a favor y en contra. Quienes piensan que no, señalan que los 8.200 millones de habitantes del planeta cabrían apretados en Guatemala, cuya densidad de población sería de 75.000 habitantes por km2. Por comparar, el barrio más denso de Europa, La Florida en l’Hospitalet de Llobregat, tiene una densidad de 88.000 habitantes por km2. En el conjunto de la Tierra, es de 55 habitantes. Quienes piensan que ya somos demasiados desde perspectivas favorables al decrecimiento y al apocalipsis climatológico, aducen el insaciable consumismo del ser humano, que acabará con los recursos planetarios.

Entre los extremos, siempre hay un centro. El problema es el desequilibrio en la distribución de la población. Un 56% del mundo vive en zonas urbanas, un porcentaje que alcanzará el 68% en 2050, según las previsiones del World Urbanization Prospects de las Naciones Unidas. Solo un 19% de la población vive en zonas rurales. Vivir en Siberia, el desierto del Gobi, el Sáhara, el Amazonas, la tundra canadiense o en la Australia interior no es muy apetecible aún. India, el sureste asiático y el golfo de Guinea seguirán acumulando población en las próximas décadas. Si nos acercamos a España, la densidad de población apenas llega a los cien habitantes por km2; pero el reparto es muy desigual. Las provincias mediterráneas acaparan el 40% del total y la macrorregión de Madrid el 12%. Solo en Catalunya, el 90% de la población vive a 100 kms de radio de Plaça Catalunya. Una vez traspasas el área metropolitana y el litoral, entramos en territorio vacío.

Uno de los grandes expertos españoles en clima y geografía física, el catedrático de la Universitat de Barcelona Javier Martín Vide, explica: «La planificación urbana es la herramienta más eficaz y más barata» para enfrentarse a los desafíos climáticos que tenemos encima de nuestras cabezas y debajo de nuestros pies. En un mundo donde, según el profesor, «el territorio ha sido maltratado durante décadas», toca acelerar en busca de soluciones, ya que los ciudadanos deberemos adaptarnos a nuevas condiciones. La gestión del agua y de la energía son los dos grandes ejemplos, igual de complementarios. Hay que prepararse tanto para nuevas sequías como para nuevas danas. Y hay que seguir profundizando en generación de energía cada vez más limpia. Basta pensar en la cantidad de energía y agua que demandarán las inversiones previstas en centros de datos y en el desarrollo de toda la cadena de valor, en aras de la inexorable inteligencia artificial.

No es casual que, en medio del debate sobre la sostenibilidad del planeta, tenga mucho que ver SpaceX, la empresa controlada por el inventor y magnate Elon Musk, que saldrá a bolsa el 12 de junio y que romperá todos los récords históricos de valoraciones. Conquistar el espacio industrialmente y colonizar la Luna para llevar allí proyectos que ya serán inasumibles en nuestro planeta azul. Otra manera de combatir los desequilibrios.