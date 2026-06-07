El oloroso trigo de Triguero

Afirma el refranero español con buen juicio: “Con el viento se limpia el trigo y los vicios con castigo”. Dado que rara es la penitencia, buscando que así se enmiende, para el despiadado político cuya justicia merece (tras meter la mano en la cesta), ventilemos esta cuestión ahora, que a mi modo de ver apesta:

El mercado más intervenido por el Estado (los políticos) y que soporta más impuestos es el inmobiliario. No narraré el infierno burocrático de obtener licencia en esta maravillosa, frágil y pequeña isla, que sobrevive bajo una fuerte presión turística y crisis especulativa, con muy poco suelo y delicados recursos naturales, todos en riesgo.

Cuando pisé Ibiza en 1985 con un mono de peón en la obra, el alquiler rondaba 30.000 pesetas al mes. Con un honrado y sudado jornal de 150.000 pesetas compartiendo piso con otros tres obreros, salías a 7000 pesetas al mes, un 5 % del sueldo. Qué tiempos.

La vivienda de protección oficial escasea, y la poca existente la acapara el mercado especulativo de libre alquiler (aunque esté prohibido). En la campaña del 2019 propusimos desde VOX Ibiza 4.000 viviendas de protección oficial, titularidad pública y “régimen de alquiler” (la de venta acaba en el mercado), léase, 16.000 personas con techo prioritario para profesores, médicos, funcionarios, policías, Guardia Civil y contratos fijos discontinuos, aeropuerto, hoteles, construcción, camareros, bailarinas, travestis, en fin, reforzar con mano de obra nuestra principal industria: ocio y servicios.

Quienes afirman que el suelo es escaso y muy caro (cierto) desconocen que el mayor tenedor de suelo son las instituciones, ayuntamientos y gobierno balear, que no solo lo tienen, también lo regulan: deciden si se puede, no se puede, qué se puede y cuándo se puede.

Así que ya está bien. Las leyes las hacen los hombres para los hombres, y si no funcionan, se cambian. Ibiza necesita vivienda social como el agua. En tiempos de posguerra se construyeron más de cuatro millones de viviendas asequibles y decentes, Ibiza hoy necesita 4.000 a la voz de YA.

Los concursos de obra pública quedan desiertos, porque los ayuntamientos quieren que otros hagan su obra perdiendo dinero, luego, ¿por qué no ponemos a los equipos técnicos de los ayuntamientos a trabajar? Este año solo adjudicaron 47 viviendas. De locos.

El costo de ladrillo/constructor ronda los 1.500 €/m2. Y si el suelo público - o sea, de todos - está pagado, una vivienda de 80 m2 con 2 habitaciones, no costaría más de 150.000 €, lease una hipoteca de 700 €, que en régimen de alquiler social, ronda los 250 €/persona, incluyendo gastos de luz y agua. Es el 10 % de quien gane 2000 €. No es lo de los años 80, pero nos acercamos.

La desolación llega cuando conocemos las artimañas políticas para adjudicar vivienda pública, como el último despropósito del alcalde de Ibiza.

No voy a entrar en debates jurídicos que ni sé ni me compete, pero cualquier persona que se vista por los pies no entiende que un alcalde con vivienda puede beneficiarse de una figura legal creada para facilitarla a los más necesitados, sin incurrir en conflicto de intereses o aprovecharse de su posición.

Triguero compró un local comercial que transformó en Vivienda de Precio Limitado, solución pensada para personas con dificultades para encontrar una, y Triguero ya tiene. Además hay serias dudas de si cumplía los requisitos o existió trato de favor, siendo el alcalde del municipio que da las licencias. No sé si apesta más esto, o que miles de nuestros vecinos subsisten en caravanas o en balcones a 500 €.

Ibiza atraviesa una grave crisis de vivienda que Triguero no padece. Es una figura pública con una situación económica cómoda frente a quienes sufren estrecheces, que también se preguntan:

¿Las Viviendas de Precio Limitado pueden ser acaparadas por cargos públicos de ingresos elevados?

¿Puede un alcalde beneficiarse de una norma cuya aplicación depende de la decisión de su gobierno?

Hay un vídeo circulando en redes donde un español se encuentra con Ábalos, y le dice pensando en los confinamientos COVID: “Ábalossss… ánimooo, demasiado acoso. A mí también me gusta el perico y las putas”. Le faltó decir, sobre todo cuando paga el contribuyente y decides tú quién y a qué hora puedes.

En este país perdimos toda noción de ética, da igual quién gobierne. Olvidan que vinieron a servir (vale quien sirve) y que si los votamos y los pusimos, los podemos quitar, aunque el 50 % de los españoles se abstenga. “Los pueblos que se desentienden de la política están condenados a ser gobernados por los peores hombres”. Porque me rebelo ante desafueros como este me metí en política. Me fui de ella tapándome las narices, y como me ocurre hoy con Triguero escribo esto y protesto.

A la política hay que venir desnudo, como estábamos durante los años 80 en la playa de Es Cavallet. Que arda Roma y corra el aire, porque pronto nos robarán hasta la esperanza.

«Un pueblo pobre y sin esperanza no es libre. Estancado perderá la democracia, campo propicio de anarquías y dictaduras». A. Frondizi.