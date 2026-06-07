Alzad la mirada

MADRID, 06/06/2026.- El papa León XIV visita este sábado al centro CEDIA 24 Horas, de Cáritas Madrid, un proyecto de atención integral a personas en situación de sinhogarismo y exclusión social, en el barrio madrileño de Carabanchel, en el marco del primer día de los seis que componen su visita oficial a España. EFE/ J.J. Guillén POOL / J.J.Guillen POOL / EFE

Este domingo la Iglesia celebra la Jornada de la Caridad, el día de Cáritas, ya que se celebra la fiesta de Corpus Christi. El día en el que recordamos que Dios, siendo Dios, se hace presente en algo tan sencillo, pero tan significativo a la vez, como es el pan de la Eucaristía, se celebra como Dios se hace presente en el sufrimiento de las personas más necesitadas.

Un Corpus muy especial para nuestro país, pues se festeja con la visita del Papa León. Una visita muy esperada, ya que fue su antecesor, el Papa Francisco, quien ya mostró su interés por visitar nuestro país, especialmente las islas Canarias por el drama migratorio que viven. Una visita que no se hizo realidad y que ahora el Papa actual lleva a cabo, pasando por Madrid y por Barcelona. El fin del viaje es la visita a los pobres, por eso también en la capital, una de las primeras visitas programadas ha sido a un centro de Cáritas, para personas sin hogar.

La problemática que vive nuestro país, y de manera muy especial nuestras islas de Ibiza y Formentera, es el objetivo, no solo del día de Cáritas, sino también de la visita del Papa, y no por pura coincidencia, sino bien programado.

La vivienda y la inmigración. Dos realidades que van de la mano ya que causan mucho dolor y mal vivir a tantas personas vulnerables que son víctimas de las injusticias sociales que vive nuestro país, pero también el mundo entero junto a la realidad de la guerra.

Alzar la mirada, como nos invita el Evangelio de Juan, es mirar el futuro con esperanza. Es lo que nos quiere transmitir el Papa León en su visita. Visibilizar una problemática de la cual todos somos conscientes, pero nadie es capaz de realizar unas políticas adecuadas para erradicarla.

Nuestros políticos están más preocupados en lanzarse acusaciones continuas que en poner soluciones a los verdaderos problemas de la sociedad. “El tú más” les impide alzar la mirada y descubrir que más allá de su ombligo está la realidad de tantas personas que sufren.

Que esta visita nos ayude a todos a abrir los ojos ante la realidad sufriente de tantos hermanos nuestros que necesitan una mirada diferente a la hora de solucionar sus problemas.