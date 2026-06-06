Opinión
Juny, la claror
Però també/també -i aquesta és una altra claror- el centenari de Marilyn Monroe. La intèrpret de ‘Los caballeros las prefieren rubias’ nasqué el passat dilluns, una altre història a parlar en successives edicions a Diario de Ibiza. Ara es tracta de la claror, de la claror, de la llum, potent, de juny. Ho escrivia i molt bé anys enrere el poeta Antonio Machado al inici d’un estiu tal vegada diferent a la nostra Mediterrània. Tal vegada. «El rojo sol de un sueño en el Oriente asoma/Luz en sueños. ¿No tiemblas, andante peregrino?/Pasado el llano verde, en la florida loma/acaso está el final de tu camino...». Juny de tota manera és l’aire, la potència, l’espectre més vital i perdurable d’una pulsió que vol dir sensualitat per una pell que tot just fa uns segons escapa de la interioritat del hivern ara desapareguda després de la tamborinada de primavera alegre i fresca, renovadora sempre. Juny pòrtic i entrada, penetració del blau lent, sinuós, sigil·lós que surt probablement feble quan emergeix en la matinada a la vora del Botafoc i aleshores la discoteca és apenes gemec de nit tumultuosa. Llavors al pròleg de la seva ruta no imperial per cert per anar gavanyant de mica en mica fulgor d’un color propi,intransferible d’aquestes dades. Després al pas trèmol de dies i d’hores la seva suavitat encara que lleu es reboteix, accedeix a paràmetres de glòria i esplendor. Esplendor a l’herba...?. Bé, ho deixarem córrer abans de complicar-nos la vida per jardins inaccessibles, ignots. Tinc preferència especial, íntima per un mes que malgrat tot és l’esperança, el poder de convocatòria, la persuasió flexible de jornades que mai més es tornaran a repetir al llarg del que ens queda del any. Juny té les aigües tranquil·les, transparents, amables amb un toc de dolçor irrepetible per sempre més. El juny cal gaudir-lo amb intensitat de forma privada però també compartible com els bens, els favors i la generositat de la natura ara en temps de fúria i revolta amb tendència a la exageració del juliol i l’agost, pura violència criminal, drama que a tots ens perjudica. En arribar setembre temps de verema, el raïm, el vi espectacular. Però tot com sempre quan toca. Ara toca juny i la notícia és notícia excel·lent.
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