Un Okuda como ‘ring’

Como ring de boxeo, el grafiti que Okuda pintó a lo largo y ancho de la calle Santa Agnès queda precioso, aunque no fue ese el fin para el que originalmente fue encargado. Se propuso el alcalde que aquello se haría, sí o sí, para mejorar la imagen del West y para que cambiara el modelo de negocio de sus locales. La obra es una maravilla (aunque lo sería más si se retirara todo el cableado aéreo), pero los baretos no han mutado en galerías de arte ni en locales que no basen su modelo de negocio en que el cliente acabe borracho como una cuba. Ni se ha mejorado la imagen de la barriada. La escena (ampliamente reproducida en redes) de dos hombres ensangrentados dándose mamporrazos sobre el colorido Okuda (a la manera de Topuria contra Volkanovski) y justo cuando estaba siendo restaurada la obra (los combatientes sobrepasaron la zona acordonada para saltar a la ‘lona’), demuestra que con Titanlux no se cambia el modelo turístico de una zona convertida, además y junto al paseo marítimo, en supermercado de venta de gas de la risa. Cuando ahora, después de tantos años de presencia impune del óxido nitroso en las calles, el alcalde se echa las manos a la cabeza por la existencia de ese grave problema, debería recordar que no hace mucho renegaba o lo subestimaba. Desgraciadamente, no solo nada cambiará allí (hay mucho dinero en juego), sino que además se seguirá consintiendo que ese modelo de turismo de excesos se extienda como la ponzoña. Por ejemplo, a Can Bonet, donde la discoteca al aire libre que empezó abriendo un día a la semana ya hace negocio de viernes a martes, para cabreo de los vecinos que residen en las inmediaciones. Cuenta una taxista que vive en la zona que, además del ‘chunda chunda’ que comienza a media tarde, de noche la despiertan quienes salen de allí dando trompicones o, como se ha visto en otro vídeo protagonizado por mujeres, orinando en medio de la calle. Ella, que se despierta de madrugada para recoger a quienes salen de otra sala de la carretera de Sant Antoni, a punto estuvo el martes de atropellar a un individuo que caminaba alucinado por el asfalto, mientras que otro taxista se llevó por delante a otro zombie. Y el alcalde, calladito.