Opinión
ITV: Vicent Marí converteix un servei públic essencial en negoci privat
La mesura de liberalitzar que avui es ven com a solució és, en realitat, la promesa incomplida del Consell Insular de reforçar la ITV pública
La Inspecció Tècnica de Vehicles d’Ibiza està a punt de deixar de ser un servei públic gestionat directament pel Consell Insular per passar a un model en què la prestació queda en mans d’operadors privats i el sistema s’encamina cap a una liberalització total. L’equip de govern de Vicent Marí i tota la seua maquinària de màrqueting, s’han encarregat de presentar aquest canvi com una resposta necessària al col·lapse del servei i a les llargues llistes d’espera, però la realitat és que aquesta proposta que no és una solució planificada ni una aposta per modernitzar el servei públic, sinó la conseqüència directa d’anys d’incapacitat i deixadesa política per fer exactament el contrari del que ara pretenen justificar. Perquè el que avui es ven com a solució és, en realitat, la promesa incomplida de reforçar la ITV pública.
L’any 2019 el Partit Popular va prometre una segona estació fixa pública, gestionada pel Consell, i la fi de les llistes d’espera. Set anys després, no hi ha nova estació, ni tan sols s’ha estat capaç de garantir el sòl necessari per fer-la possible. El resultat, llistes d’espera de més de cinc mesos fruit de la inacció i la renúncia progressiva a construir una alternativa pública real. I ara és precisament aquest caos de la ITV fruit de la seua inacció i la renúncia a construir una alternativa pública real durant set anys el que s’utilitza com a justificació per traslladar la prestació del servei al sector privat.
Però el més greu no és aquest gir de model, sinó la manera com s’ha arribat fins aquí. Durant anys, el govern insular ha negat de forma reiterada qualsevol intenció de modificar el sistema. «No hi hauria privatització ni increment de costos i la ITV continuaria sent un servei públic», deien. Però ara aquest mateix PP impulsa un reglament que estableix exactament el contrari. El Consell deixa de prestar directament el servei i passa a limitar-se a autoritzar, supervisar i controlar operadors privats. I aquest canvi no arriba a conseqüència d’una estratègia de millora, sinó com a resultat directe del fracàs de la seua gestió pública anterior. S’utilitza el problema generat per la mateixa administració per justificar la seva retirada del servei.
Aquesta decisió té conseqüències per als usuaris d’un servei obligatori. El mateix reglament reconeix que la liberalització pot implicar increments de preus. Això significa que la ciutadania passarà de pagar una de les tarifes més baixes de l’Estat, entorn dels 24 euros per turisme, a un escenari alineat amb territoris liberalitzats, on els preus poden superar els 35 o 40 euros. El mateix conseller Mariano Juan va dir que el servei era deficitari i que el cost real era d’uns 60 euros. El que no va dir és el que passaran a pagar els ciutadans en la privatització del servei.
A més, el sistema que es pretén implantar ni tan sols garanteix una competència real. El mateix reglament reconeix les limitacions derivades de la falta de sòl disponible i admet el risc de concentració empresarial. En altres paraules, es crea un mercat restringit, amb pocs operadors i una gran capacitat per condicionar els preus i l’oferta del servei. El resultat és evident, menys control públic, menys garanties de competència efectiva i una dependència cada vegada més gran d’empreses privades en un servei que és obligatori per a la ciutadania.
Quan un govern promet més servei públic i n’acaba oferint menys, quan promet reduir les llistes d’espera i aquestes arriben a més de cinc mesos d’espera després de set anys, quan durant anys nega qualsevol canvi de model i finalment aprova un sistema basat en operadors privats, ja no estam davant d’errors puntuals de gestió. Estam davant d’una decisió política deliberada i premeditada. Vicent Marí no està resolent la crisi de la ITV. Està utilitzant les conseqüències de set anys d’inacció i de mala gestió del seu govern per convertir-les en una oportunitat de negoci per a empreses privades. Primer van deixar degradar el servei públic, ara utilitzen aquesta degradació com a excusa per retirar l’administració de la seva responsabilitat. I el cost del fracàs de la gestió pública del Consell Insular de Vicent Marí no el pagarà l’administració, el pagam tots els usuaris.
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