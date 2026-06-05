Coches, coches, coches ‘overbooking’ en las playas

Estamos todavía en junio y en algunas playas no hay dios que consiga estacionar el vehículo. Nada que pueda sorprendernos. Lo mismo pasa en otras playas por un motivo simple y conocido, tenemos más coches que aparcamientos. La ‘vehiculitis’ en la isla es crónica, compresible y posiblemente inevitable, dada la dispersión de la población que nos singulariza y cuando el transporte público, con un pésimo servicio y cobertura limitada, no puede llegar a todos los rincones, ni por supuesto a todas las playas. Estamos sobrepasados y el incordio del aparcamiento que tenemos en la ciudad los 365 días, en verano lo tenemos también en los litorales, en cualquier punto de los muchos que concentran un mogollón de mirones en busca del tópico ‘¡yo estuve allí!’ de la estúpida selfie. Es lo que hay. Y la bola crece. Llevamos años mareando la perdiz y no movemos un dedo. Nadie que no sean los hoteleros y restauradores cae en la cuenta de que el turismo es una industria –la única que tenemos- que exige tener este pequeño islote a punto de revista. Pero ya se sabe, si el caos vende, ¿por qué preocuparnos? El caso es que los oriundos malvivimos y no rechistamos. Uno diría que estamos tan contentos. ¿Seremos masocas?

¿Cómo es posible que en los espacios que concentran personal no tengamos plataformas de aparcamiento que eviten el follón que se monta, con el peligro que supone, en las lindes de las carreteras, de los caminos y los bosques. Es una lotería el hecho de que no tengamos algún incendio que no haga temblar. Sorprende, en fin, que con el verano en puertas, estemos en las mismas. Leo que el Ayuntamiento josepí anda estos días buscando terrenos para habilitarlos como estacionamiento. Se nos dice que el Consistorio ha decidido actuar. Pues menos mal que no ha esperado a agosto para decidirse. ¡Por Dios! Y otros ayuntamientos, ni siquiera eso. Hemos tenido todo el invierno para planificar, indagar y dejar las cosas con orden y concierto y acabamos con las prisas y las jeremiadas de todos los años. Lo dicho, que lo de la industria turística nos lo tomamos a choteo. Señores, ¡estamos en la higuera! Nos dejan un año más con el ‘¡así se las compongan!’ Pues eso: ¡Viva el desmadre!n