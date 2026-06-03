La langosta indultada por un restaurante de Ibiza

A veces es mejor no volver a esos sitios en los que has sido feliz, por si un mal día los estropea con un recuerdo torcido. Pero hay un lugar en el que siempre me siento a gusto: el Aquarium Cap Blanc, también conocido como sa Cova de ses Llagostes. Llevo mucho tiempo visitando este espacio con niños. Ellos tienen el poder de disfrutar una y otra vez de cualquier cosa ya vista como si fuera la primera. Pero el acuario, en realidad, nunca es el mismo. Es un ente vivo, en movimiento. Y si tienes la suerte de coincidir con alguno de los biólogos del centro, descubrirás un montón de curiosidades que nunca se te habría ocurrido preguntar ni a ChatGPT.

En una de sus peceras vive Tenacitas, una langosta que pasó 30 años en la pecera de un restaurante de Eivissa y que fue indultada de acabar en el estómago de algún acaudalado comensal. Tenacitas es más grande que cualquier langosta que haya visto en mi vida. A esa edad, estos ejemplares suelen vivir en aguas profundas y ya no caen tan fácilmente en las redes de los pescadores.

Las langostas pueden llegar a sobrepasar los cien años. No envejecen como nosotros. Conservan durante mucho tiempo una extraordinaria capacidad de regeneración gracias a una enzima que repara su ADN. Sin embargo, mueren de agotamiento cuando alcanzan un tamaño tan grande que mudar el caparazón les exige más energía de la que tienen.

Esta vez no vimos ningún pulpo. Solo viven unos tres años y entran y salen cada temporada de sa Cova de ses Llagostes. La morena, en cambio, estaba más exhibicionista que de costumbre: se mostraba casi entera fuera de sus rocas. También hay un centollo muy mayor y listo. Llegar a ciertas edades en el fondo del mar requiere mucha astucia.

Los pequeños tiburones y las veloces pastinacas acaparan siempre todas las miradas. Estos días una veintena de tortugas Caretta caretta les han robado el protagonismo pero por poco tiempo. Hoy es su gran día porque serán soltadas en el mar.