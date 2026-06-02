Aena se la pega en Ibiza

Menudo pifostio han montado los responsables de Aena. Como ya sabrán, esta empresa todavía pública (aunque un gobierno del PP, el de Mariano Rajoy en 2015, vendiese en su momento el 49% de su accionariado), funciona como la antigua URSS, con planes quinquenales. En esos planes se incluyen todas las previsiones de obras de cada uno de los aeropuertos. Para el de Ibiza, de 2027 a 2031 se contempla una inversión de cerca de 230 millones, como ya adelantó este diario (y este sujeto que firma).

Desde entonces, la cascada de reacciones crucificando a todo quisqui y disparando a diestro y siniestro no ha parado. Todos los partidos, sin excepción, de todo el arco político (si es que eso todavía existe) se han posicionado en contra de este plan para la terminal de es Codolar. La postura, unánime contra una posible ampliación, resulta gratificante hasta cierto punto. ¿Cuál es el problema? Que los partidos, como siempre, para desgracia de nuestra democracia, disparan balas cargadas de contenido político y se olvidan del sentido común. ¿Alguien ha preguntado a Aena por esa posible ampliación, pero sobre todo por un posible crecimiento del tráfico de pasajeros? Porque además de insultar, menospreciar e intentar humillar al contrario político, la clave de este asunto es preguntarse si en este caso reformar implica crecer. Preguntada Aena por este diario, no. Según el sentido común y vistas las obras previstas, tiene toda la pinta.

Crecen las puertas de embarque, se crean nuevos edificios, aunque se tiran otros... El gran error de Aena ha sido elaborar una reforma tan ambiciosa sin tener en cuenta a la sociedad pitiusa, again. Y no por cuestiones baladíes: atravesamos una época de incertidumbre, acosados por la saturación turística, y además el aeropuerto tiene como vecino a un Parque Natural que aunque parece regirse como un parque de atracciones, es nuestra joya natural.

Lo que está provocando Aena, como ya le pasó a la Autoridad Portuaria al maniobrar de espaldas a la sociedad, es dar más argumentos a quienes reclaman, creo que con buen criterio, que en la gestión de infraestructuras tan sensibles e importantes para las dos islas se impliquen las administraciones locales.