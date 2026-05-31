Donación de corazón

Leo atentamente la noticia que narra la primera donación a corazón parado que se ha realizado en el Hospital Can Misses. Todo un logro y un avance para los trasplantes que se puedan realizar a partir de ahora por las mejoras, que con demora, han llegado a nuestra isla.

Son tan necesarias las donaciones de órganos para que se puedan seguir trasplantando a personas que lo necesitan. Son tan necesarias las donaciones en todos los ámbitos de la vida.

En un mundo tan egoísta e individualista como en el que estamos siendo protagonistas, sigue habiendo mucha gente altruista y generosa que sigue donando; donando no solo materialmente hablando, sino también con algo tan personal como son los propios órganos, como es la sangre que corre por nuestras venas. Donaciones que son impagables, que son un gesto de generosidad total y que ni con todo el oro del mundo se pueden pagar.

Mientras unos arman tramas fraudulentas para seguir llenándose los bolsillos incluso con tramas que pueden decirse legales, pero no morales, otros siguen donando de corazón.

Este fin de semana celebramos litúrgicamente la Santísima Trinidad. Lejos de reflexiones teológicas, podríamos definir esta fiesta como la donación amorosa de Dios al mundo, como nos recordarán las lecturas del día de hoy: «Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Unigénito…Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él» (Jn 3,16-17).

Una donación total por amor. Una donación que se repite cada vez que alguien es capaz de dejar de pensar solo en sí mismo y ser generoso. Por eso el próximo fin de semana se celebra la festividad de Corpus Christi, la jornada de la Caridad, el día de Cáritas. Se celebra la donación amorosa de Dios de su Hijo Jesucristo celebrada de manera trinitaria. Su presencia en algo tan básico como el pan, que a su vez representa el cuerpo de tantos hermanos nuestros que siguen sufriendo las injusticias de una sociedad que sigue descartando, que sigue viendo al otro como producto de mercado, para negociar, y no como un hermano al que ayudar. No nos cansemos de donar con corazón.