Toni Roca

Emoció neta d’un paisatge

(En el record sempre de Pep Castelló, en Pep de l’Ebusitana)

L’emoció clara, oberta, lluminosa,  d’un vaixell de noble presència creuant la Mediterrània. La Mediterrània i altres mars possibles i més a més ara quan sembla que l’estiu s’aixeca per instal·lar-se entre nosaltres. D’aquestes coses, d’aquestes emocions a flor de pell, a flor de  llavi i paraula ens parla Xico Castelló Ferrer, formenterer de tota la vida al llibre ‘Parlem de ‘sa barca de Formentera’, la connexió marítima pitiüsa i els seus vaixells (1900/1980)’ (Editorial Mediterrània amb la col·laboració del Consell de Formentera, 2026). Dividit en tres parts, ‘Una mirada enrere’, ‘Inicis del segle XX’ i ‘Dels anys trenta als anys cinquanta. L’època dels balandres’. Totes en revisió històrica, precisa, exacta per notes inevitables de sentimentalitat necessària i puntual. Per qüestions biogràfiques, familiars, els noms de les embarcacions, dels pailebots que es citen són lligats a la meva memòria per sempre més a uns anys, de la meitat de la dècada dels seixanta fins a les acaballes dels setanta, els noms i alguns dels seus protagonistes; el vell port de Vila ara transformat en una mena de Montecarlo o Miami amb pretensions de luxe i una mica de merda la veritat, els seus alrededors més íntims a l’hora de prendre un cafè o un cubata de qualitat als baretos de sempre, ‘Ven i Ven’, ‘Don Pollo’ o  ‘Can Pou’, que ara ofereix pizzes i altres coses més estranyes encara. Dels vaixells tres visiten el meu record, Isla de Ibiza, patronejat per en Juanito de s’Illa, l’amic Mariano al front de l’Isla Blanca i l’Ebusitana, sempre a les ordres d’en Pep Castelló, pare de l’autor d’aquest llibre també relacionat amb el món de la mar, Xicu Castelló Ferrer. Tots nascuts a l’altra illa com escrivia el poeta Villangómez, Formentera. A l’hora de la informació el corresponsable ho és també de les bellíssimes il·lustracions. Un llibre excel·lent, enhorabona Xicu i molts anys i bons.

Fantasía Ibiza Festival llena el centro de Vila de arte en vivo, música y cultura

Andrés Vernazza disecciona en el Club Diario de Ibiza las trampas del narcisismo

Elías Canetti, una obra imponente en el pensamiento contemporáneo

El Programa OFF de CAN Art Ibiza, una vía para «expandir el tejido cultural balear»

Llama la atención: la defensa del alcalde de Ibiza en el pleno de la compra de un local para transformarlo en VPL

El «No l’embrutis», pura decoración en Sa Colomina

El chef Óscar Molina se sienta a La Mesa con sus comensales en Ibiza

