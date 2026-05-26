Suerte con la selectividad o como se llame hoy día

Solo queda una semana para la Selectividad o como la llamen hoy día. Esos tres días de exámenes que arruinan a cualquier adolescente que haya acabado el Bachillerato. Donde uno se juega su futuro, o eso dicen. Por un lado, lo que sabemos todos: tres días de exámenes no determinan lo bueno que seas como estudiante, ni mucho menos lo bueno que puedas ser como médico, abogado, enfermero, profesor o lo que sea que quieras ser en un futuro. La prueba es completamente arbitraria, no tiene en cuenta factores contextuales, ni siquiera si te encuentras mal o si padeces de nervios, y gran parte de la materia que hay que ‘empollar’ no te va a ayudar a conseguir un trabajo, que es lo que todo el mundo necesita, realmente, cuando no se es megarrico de base.

Por el otro lado: como te vaya la Selectividad, que entres o no a tu carrera deseada, en la universidad en la que has querido entrar desde que sabes lo que es una universidad, no es lo más importante del universo. Puede parecerlo, pero de verdad que no. Muchos factores ajenos a la Selectividad alterarán el transcurso de tu vida y de tus estudios y, al final, lo único y más importante es de cuánto dinero dispongas tú o tus padres para que puedas o no dedicarte a ellos.

Quizás puedas acceder a tu carrera deseada, quizás te den becas por las matrículas de honor que hayas sacado en el Bachillerato y en la Universidad, pero si tus padres no pueden permitirse pagar su propio alquiler y tu alquiler fuera de casa (porque muchos no podréis estudiar vuestra carrera soñada en la isla, tema para otro día), será, quizás no imposible, pero sí mucho más difícil que vayas. Si trabajáis a la vez que estudiáis para sustentaros y por falta de tiempo no sacáis las mejores notas, tendréis que escalar otra montaña para estudiar posgrados o incluso mantener la beca que paga el grado, todo años después de la Selectividad.

Cabe recalcar que, la mayoría, cuando tenemos 17 o 18 años, no tenemos ni idea de lo que queremos hacer con nuestras vidas. En mi caso descubrí mi vocación con 27 años, tras muchos años cotizados mientras estudiaba. No cambiaría nada, ¡pero qué cansancio!n