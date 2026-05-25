Opinión
Aeroport i Aena
Aquestes darreres setmanes cueja per l’illa d’Eivissa un projecte (o avantprojecte, no ho acab de tenir clar) d’ampliació de l’aeroport des Codolar. Sembla ser que pot passar de tenir disset portes a tenir-ne més de trenta. Un augment, si més no pel que fa a les característiques de l’edifici, més que extraordinari.
De seguida, tal com era esperable, s’han anat prenent posicions al voltant de la qüestió. De moment, totes en contra. S’hi han manifestat el Consell d’Eivissa, l’ajuntament de Sant Josep de sa Talaia, el PP, diverses formacions ecologistes, l’Institut d’Estudis Eivissencs, col·legis professionals i un grapat d’associacions que deix per esmentar. Sembla, idò, que hi ha un consens majoritari al voltant de no acceptar l’ampliació de l’aeroport. Les raons resulten d’allò més evidents: l’ampliació d’una infraestructura com l’aeroport implicaria, sense cap mena de dubte, continuar amb el creixement desmesurat (i, fins i tot, segurament, accelerar-lo, tenint en compte el volum de l’obra).
En general, emperò, no he vist que les crítiques a l’ampliació ataquin l’autèntic problema de fons: el fet que qui pot decidir, qui té potestat per decidir l’ampliació de l’aeroport és un organisme estatal autònom anomenat AENA, acrònim d’Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea. Per començar, hauríem de recordar -o d’informar- que, a tota la Unió Europea, només hi ha dos estats que tenguin un organisme central per als seus aeroports: Espanya i Romania (en aquest país, l’òrgan central i centralitzador és l’ARASTA, Administratia Româna a Serviciilor de Trafic Aerian). S’ha de dir, en tot cas, que, si en descomptam l’aeroport Otopeni de Bucarest, el de Constança i potser el de Cluj/Koloszvar, la majoria dels aeroports romanesos són més petits i tenen menys volum de passatgers que el d’Eivissa. Però bé, la República Txeca, Lituània o Eslovènia tenen menys aeroports que Romania o, per descomptat, Espanya, i no per això en tenen l’administració centralitzada.
El problema, idò, és exactament aquest: qui decideix. A Europa, existeixen diversos models de gestió aeroportuària, i sempre passen per una cogestió més o manco extensa. A llocs com el Regne Unit, ara fora de la UE, allò que prima és la gestió des de les institucions més pròximes, i, per tant, les competències en aeroports, corresponen als ajuntaments. Seguint el model britànic, qui decidiria si es podia ampliar o no l’aeroport des Codolar seria l’ajuntament de Sant Josep de sa Talaia. Als països nòrdics, predomina la cogestió entre administracions: generalment entre ajuntaments i estat. De vegades també hi tenen cosa a dir els comtats. En el cas d’Alemanya, la cogestió és entre land i estat, amb participació, eventualment, d’altres organismes. En fi, trobam una casuística prou diversa, però mai un organisme central que decideixi sobre tots els aeroports de l’estat en qüestió.
En qualsevol cas, AENA és tan impermeable a l’Estat de les Autonomies com ho puguin ser l’exèrcit o el cos dels jutges. La Transició passà per crear un anomenat estat autonòmic al qual certes administracions resulten del tot impermeables i que, per tant, el llimen i fins i tot acaben fent-lo inviable.
Qui pot imaginar, en un estat democràtic, que un organisme central i centralitzat pugui decidir ampliar un aeroport -més i més un aeroport insular- sense que ni l’ajuntament del lloc on s’ubica (el municipi de Sant Josep de sa Talaia), ni el consell de l’illa (Consell d’Eivissa), ni el govern de la comunitat dita autònoma de les Illes Balears hi tenguin res a dir? Qui pot imaginar, en democràcia, que un organisme com AENA pugui decidir l’ampliació de l’aeroport amb totes les administracions esmentades més amunt en contra? Qui pot imaginar, en un sistema democràtic, que algú pugui decidir l’esmentada ampliació quan la representació democràtica de la gent vol exactament el contrari?
S’ha de dir clar i fort, i s’ha de posar sempre per davant: el problema és que, a les illes Balears, no tenim cap poder sobre la gestió dels nostres ports i dels nostres aeroports. Les nostres institucions haurien de fer pinya perquè AENA deixi de gestionar l’aeroport d’Eivissa (no per discutir si AENA ho fa bé o ho fa malament; suposant que ho fes bé, no tendria ni un bri més de legitimitat per fer-ho). I perquè els nostres ports deixin de dependre d’una també opaca Autoritat Portuària. n
