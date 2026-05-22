Ni la izquierda andaluza vota ya al PSOE
El periodista Matías Vallés, adjunto a la dirección de Diario de Mallorca, realiza cada semana un análisis irónico de la actualidad. En esta entrega centra su videoanálisis en las recientes elecciones que tuvieron lugar en Andalucía el 17 de mayo. Con González, Guerra, Chaves o Yáñez, no es descabellado afirmar que el PSOE es un partido andaluz, originalmente descamisado. Esa geografía está tan patrimonializada por los socialistas que hasta la corrupción andaluza parecía un asunto interno. De ahí el asombro al descubrir que ni la izquierda andaluza vota ya al PSOE andaluz, perdón por la redundancia.